Carlos Sainz a donné son premier coup au Rallye Dakar 2021, confirmant qu’il fera tout pour revalider le titre et qu’il est le plus favori pour y parvenir. Le pilote madrilène s’est remis d’un mauvais départ dans le prologue et a remporté la victoire dans la première étape avec un retour spectaculaire qui se traduit également par la chef du classement général de voitures.

Sainz est sorti de loin, en particulier dans le vingt-huitième position, après une journée de prologue compliqué. Le pilote de Mini, toujours avec son inséparable Lucas CruzIl a dû surmonter de nombreux pilotes a priori plus lents et il l’a fait avec un résultat qui dépasse les meilleurs présages. La position compromise n’allait pas nuire à Sainz, bien au contraire. Bénéficiant d’une journée où l’ouverture de la piste a été très compliquée – al-Attiyah l’a payé -, le natif de Madrid a avancé un par un jusqu’à ce qu’il ne soit plus que derrière Peterhansel, À laquelle il passerait également dans une dernière ligne droite magique, dans laquelle il a récupéré trois minutes de Monsieur Dakar.

Les décisions de direction de course ont également nettoyé le paysage de Sainz, et jamais mieux dit. La veille de la première étape, l’ordre de départ prévu a été rectifié et, pour des raisons de sécurité, il a été décidé d’espacer le départ parmi les 30 premiers avec une distance de trois minutes. De cette façon, la poussière ne serait pas un obstacle pour Carlos, ou du moins pas une interférence clé qui altérerait son capacité de retour.

Le contrôle de la troisième étape a donné une sensation douce-amère au duo Sainz-Cruz, Quoi a donné 3:44 avec Peterhansel et ils semblaient dire adieu à leurs chances de succès. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Dans une phase finale très compliquée, Carlos a pu minimiser le désavantage avec son coéquipier Mini, qu’il passerait avec 25 secondes supplémentaires à la ligne d’arrivée.

Al-Attiyah, perdant du jour

L’avance était dans un poing et Sainz, finalement, l’a pris de huit secondes seulement. Al-Attiyah, l’autre grand favori avec Carlos et Monsieur Dakar, a été la grande victime de la journée en ouvrant la piste lors d’une journée de navigation difficile. De plus, une crevaison a laissé le Qatari hors du jeu et l’a ajouté à une défaite finale de 12h34 par rapport à Carlos sur la ligne d’arrivée, 11h58 au général.