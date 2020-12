Malgré le fait que le président de la République, Francisco Sagasti, avait indiqué qu’il s’adresserait à la Cour constitutionnelle (TC) si les parlementaires persistaient dans leur intention d’approuver l’initiative législative de restitution des contributions à la DANS, la Plénière du Congrès a finalement approuvé par insistance l’autographe de la loi qui propose de rendre jusqu’à S / 4.300 aux contributeurs du Bureau de Normalisation de la Sécurité Sociale.

Selon la décision, les cotisants actifs et inactifs du système national de retraite sont autorisés à retirer des fonds de l’ONP à une unité fiscale (UIT); en outre, il établit que les personnes qui ont cotisé et qui, à 65 ans ou plus, n’ont pas été en mesure de remplir les conditions pour obtenir une pension, ont droit au remboursement de toutes leurs cotisations. Non seulement cela, car il propose que l’ONP accorde une allocation unique aux retraités du décret-loi 19990, une rémunération extraordinaire équivalente à une rémunération vitale minimale (930 soles).

Même si Plusieurs experts et le Médiateur lui-même ont assuré que le retrait de fonds de l’ONP était inconstitutionnel et qu’elle affecterait les fondements de base du système de sécurité sociale car elle laisserait les personnes âgées dans une situation vulnérable, beaucoup se demandent comment le remboursement des cotisations serait accordé s’il était promulgué après approbation à l’insistance du Congrès.

Nous gardons à l’esprit que, si la loi est promulguée, l’exécutif aurait 15 jours pour mettre en œuvre la procédure de fonctionnement et, après ces jours, l’ONP aurait 30 jours ouvrables pour effectuer un premier décaissement.

Pour beaucoup, le retrait de fonds de l’ONP est inconstitutionnel. (Photo: GEC)

COMMENT SERAIT LE RETOUR?

Dû au fait que le système national de retraite (SNP) se caractérise par un système de fonds communs; En d’autres termes, les cotisations des travailleurs vont à un fonds commun et non à un compte de capitalisation individuel, Lorsqu’un remboursement massif du montant versé est demandé, le montant requis devra être remis sans affecter les contributeurs qui ne souhaitent pas retirer leur argentou; quelque chose qui serait compliqué, puisque nous sommes face à une contribution de solidarité.

Pour lui, Pour rendre jusqu’à S / 4.300 aux cotisants du Bureau de normalisation des pensions, il serait nécessaire de recourir aux fonds du Trésor public et du Fonds consolidé de réserves pour pensions (FCR), ce dernier créé pour garantir le paiement des pensions ONP et est de nature immatérielle. Comme l’exige l’article 12 de la Constitution concernant les caisses de sécurité sociale: «Les caisses de sécurité sociale et les réserves sont immatérielles. Les ressources sont utilisées de la manière et sous la responsabilité établies par la loi ».

Dans le cas du recours à l’utilisation de fonds du Trésor public, une dette publique serait générée, bien que le législateur n’ait pas le pouvoir de générer cette dépense, car elle serait inconstitutionnelle. Conformément à l’article 79 de notre Magna Carta: “Les représentants devant le Congrès n’ont aucune initiative pour créer ou augmenter les dépenses publiques, sauf en ce qui concerne leur budget.”

Le système national de retraite se caractérise par des fonds communs. (Photo: Cesar Campos / GEC)

À QUOI SERA LE RETRAIT DES CONTRIBUTIONS DE L’ONP?

Les contributeurs qui souhaitent restituer jusqu’à / 4300 de leurs contributions doivent soumettre une demande à l’ONP qui émettra son accord dans un délai maximum de 30 jours ouvrés; au cas où l’institution n’arriverait pas à se prononcer dans le délai prévu, le silence administratif positif sera appliqué.

Si vous avez l’approbation de l’ONP, le retrait de l’argent sera effectué comme suit:

Jusqu’à 50% de 1 UIT dans un délai maximum de 30 jours calendaires après l’approbation de la demande que l’ONP accordera, le solde restant sera remis dans un délai maximum de 90 jours calendaires après le premier décaissement.

Il faut préciser que le retrait des fonds conservera leur statut d’actifs incorporels afin qu’ils ne puissent pas être escomptés, indemnisation légale ou contractuelle, embargo, rétention, toute forme d’affectation, que ce soit par ordre judiciaire et / ou administratif. Cependant, l’intangibilité des fonds ne s’applique pas aux retenues judiciaires ou conventionnelles dérivées de dettes alimentaires, jusqu’à un maximum de 30% du montant retiré.

Quant à la rémunération extraordinaire équivalente à un salaire minimum (S / 930) que l’ONP doit verser une seule fois aux pensionnés du décret-loi 19990, elle sera versée selon le calendrier que le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) émettra en 15 jours civils après la publication de la norme.