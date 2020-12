Mis à jour le 12/04/2020 à 19:13

Si vous êtes affilié au Private Pension System et que vous prévoyez de retirer en option jusqu’à 4 UIT Sur le total de vos fonds accumulés, qui équivalent à 17200 soles, nous vous disons que l’Association des administrateurs de fonds de pension (.) a publié le calendrier pour saisir l’enregistrement des demandes afin que vous puissiez accéder au retrait extraordinaire. Il convient de noter que les dates prévues ont été établies conformément au numéro définitif de la pièce d’identité nationale (DNI).

La procédure sera gratuite et totalement virtuelle, il vous suffit de vous rendre sur le site www.consultaretiroafp.pe, afin que vous puissiez enregistrer votre demande de retrait rapidement et facilement. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00.

Auparavant, nous vous rappelons que selon la loi N ° 31068, les cotisants qui peuvent accéder à ce montant sont ceux qui jusqu’au 31 octobre de cette année n’ont pas crédité de cotisations au compte individuel de capitalisation (CIC) depuis au moins 12 mois dans une rangée.

CALENDRIER DE DEMANDE DE RETRAIT DE L’.

Si votre pièce d’identité se termine par: Enregistrez votre demande de retrait aux dates suivantes: 0, lettre ou autre 9, 10, 23 et 24 décembre 110, 11, 24 et 28 décembre 211, 14, 28 et 29 décembre 314, 15, 29 et 30 décembre 415 décembre, 16, 30 et 31 décembre 516, 17 et 31 décembre / 4 617 janvier et 18 décembre / 4 et 5 janvier 718 et 21 décembre / 5 et 6 821 janvier et 22 décembre / 6 et 7 922 janvier et 23 décembre / 7 et 8 janvier

Ce calendrier est valable pour les cas suivants établis par la loi:

Retrait de jusqu’à 4 UIT pour les affiliés qui, jusqu’au 31 octobre 2020, n’enregistrent pas de contributions pendant 12 mois consécutifs ou plus Retrait de jusqu’à 1 UIT pour les affiliés qui n’enregistrent pas de contributions en octobre 2020

DEMANDEZ SI VOUS ACCÉDEZ AU RETRAIT DE VOTRE .

Pour vérifier si vous acceptez ou non le retrait, il vous suffit de saisir www.consultaretiroafp.pe et de choisir le retrait que vous souhaitez effectuer et de cliquer sur «Je veux me retirer». Ensuite, il chargera une nouvelle fenêtre où il vous accueillera et vous expliquera brièvement le champ d’application de la loi N ° 31068. A la fin cliquez sur “Vérifier si vous êtes d’accord”. Là encore il chargera une autre fenêtre à remplir et savoir si vous pouvez retirer une partie de vos contributions à l’. à laquelle vous êtes affilié. Ici vous devez renseigner: type de document, numéro de document, chiffre de vérification, date de naissance et indiquer que vous n’êtes pas un robot et cliquer sur «Consulter».

PROCÉDURE DE RETRAIT DU S / 17200 DE L’.

Premier décaissement jusqu’à 1 UIT

Dans un délai maximum de 30 jours calendaires, à compter du lendemain du dépôt de la demande auprès de l’..

Deuxième décaissement jusqu’à 1 UIT

Dans un délai maximum de 30 jours calendaires, à compter du jour suivant le premier décaissement par l’..

Troisième décaissement pour le reste jusqu’à 4 UIT

Dans un délai maximum de 30 jours calendaires, à compter du jour calendrier suivant le deuxième décaissement de l’..