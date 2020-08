Rafael Nadal Il a accordé une interview au magazine GQ et, dans celui-ci, il a passé en revue les nouvelles non seulement du sport et de son sport, mais aussi de tout ce qui se passe autour de la pandémie qui a généré l’émergence du COVID-19.

L’homme de Manacor, qui ne sera pas à l’US Open 2020, a réitéré que «tous les sports passent au second plan quand il y a tant de gens qui souffrent, tant de familles qui ont perdu des êtres chers. «La réalité est que pour moi personnellement, c’est quelque chose qui ne me concerne pas, et je le dis avec mon cœur. Je m’en fiche si la pause sportive a été bonne, mauvaise ou normale, pendant tous ces mois j’ai très peu pensé au tennis, je pense qu’il y a eu des choses beaucoup plus importantes et assez de malheurs pour penser à quelque chose qui, à mon avis, est encore secondaire », dit-il.

NADAL REVIENDRA COMPETITIF

« Quand tout ira bien, j’espère être à nouveau prêt à me remettre en marche et à rester compétitif (…) ». Dans ce sens, Nadal Il n’a pas précisé quand il envisage de revenir sur le circuit après sa démission de l’US Open, mais il ne perd pas de vue le calendrier. « Je réserve mon verdict tout de suite, car j’attends comment les choses évoluent. Le moment venu, je prendrai une décision et je le ferai après avoir discuté avec ma famille et mon équipe, ensemble nous prendrons la décision que nous pensons être la meilleure pour nous. plus ».

«Retrait?» Tout a un début et tout a une fin, et je ne suis pas de ces gens qui ont peur de la fin, je pense que je respecte oui, mais je crains non. Quand la fin viendra, il sera temps de l’accepter et de continuer à chercher des motivations dans la vie », a déclaré le Manacor, qui a demandé à l’Espagne de« responsabiliser et d’aider les gens qui ont l’illusion d’avancer »d’être« courageux, engagés et capables d’amélioration et de travail », a-t-il conclu

« JE NE VEUX PAS PARTICIPER À CE CIRQUE D’HYPOCRISIE »

« Je n’ai jamais mal parlé d’un gouvernement, j’ai exprimé une opinion à laquelle je croyais à l’époque et la vérité est que je l’ai exprimée avec le plus grand respect. Ce qui se passe, c’est qu’aujourd’hui on ne peut absolument rien dire, car malheureusement, ils nous radicalisent. . […] Je ne suis pas intéressé à participer à ce cirque d’hypocrisie et de radicalisation », a-t-il déclaré. Nadal dans le magazine GQ, présenté dans le numéro de septembre publié ce mardi.

«Tout d’abord je suis une personne, je n’ai pas besoin de faire de la politique ou de vouloir profiter à certains ou pénaliser les autres avec ce que je dis (…) je m’en tiens à ce que j’ai dit et je le redis, car je n’ai rien dit d’autre hors de l’ordinaire. J’ai dit ce que je ressentais à ce moment-là. Et pourquoi ne pourrais-je pas exprimer mon opinion sur ce qui me plaît tant que c’est avec respect? Je suis un citoyen espagnol comme les autres, je suis un athlète comme les autres ce sont des ingénieurs ou des électriciens … », a-t-il ajouté.

« Que mes déclarations aient un impact ne dépend pas de moi. Je ne vais pas entrer dans la radicalisation que beaucoup entendent implanter dans cette société, dans laquelle ils essaient de faire polémique avec tout. Il est venu un moment où tout ce qui est dit est politique, le drapeau est politique, qu’on dit que ce qu’ils ont fait est bien ou mal parce que c’est aussi politique, on ne peut plus exprimer librement ce que l’on croit parce qu’alors on parle mal d’un gouvernement », a-t-il dit.