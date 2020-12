Maria Sharapova était numéro un du classement WTA et a remporté cinq tournois du Grand ChelemEn d’autres termes, elle a été l’une des meilleures joueuses de tennis du circuit pendant quelques années. Cependant, il y a quelques mois, plus précisément en février, il a décidé de se retirer officiellement du sport professionnel pour passer à d’autres professions très différentes et peut-être surprenant pour beaucoup.

La Russe de 32 ans a décidé de “ raccrocher ” sa raquette en raison d’une blessure chronique à l’épaule qui ne lui permettait pas de rivaliser à son meilleur. Il avait cessé de profiter du tennis et cette sanction de dopage à laquelle il a dû faire face en 2016, l’un des pires moments de sa vie et de sa carrière, n’a pas non plus aidé. Maintenant, Maria Sharapova s’est ouverte sur toutes ces questions dans une interview très personnelle sur «Inc».

Retraite et investisseur

“Retrait? J’ai réalisé qu’il me montrait toujours, mais pas en tant que joueur de tennis et qu’il avait perdu de vue la compétition. C’était un processus difficile à gérer mais, avec mon équipe, j’ai réalisé qu’il était nécessaire de continuer. Pendant de nombreuses années, je me suis concentré uniquement sur le sport et j’ai tout donné pour obtenir des résultats », explique le Russe, qui était un véritable trésor publicitaire et qui avait des fans partout dans le monde. Sharapova ajoute ce qui suit sur la question de sa retraite du tennis professionnel: «Vous êtes influencé par des personnes qui vous sont proches et qui veulent vous guider dans la bonne direction, mais au final c’est vous qui décidez de votre carrière et vous devez être sûr à cent pour cent de la décision que vous prenez.

Désormais, l’ancienne joueuse de tennis se consacre à quelque chose de très différent, car elle est une investisseur qui parie sur des entreprises qu’elle considère comme ayant une marge de croissance: «Avant, je ne faisais pas vraiment attention aux détails, l’approche que vous avez pour créer lance votre propre entreprise. Présentez votre entreprise de la manière la plus authentique possible. J’aime vraiment quand les fondateurs sont un peu nerveux. Je pense que c’est là que leur vulnérabilité transparaît, et pour voir comment ils en sortent et comment ils se mettent au défi… c’est vraiment quand ils montrent de quoi ils sont faits.