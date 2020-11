Saison de MotoGP C’est maintenant terminé, et les pilotes ont déjà commencé à préparer la saison prochaine. le 2021 regorge de nouvelles fonctionnalités sur la grille de première classe, avec de nombreux changements et quelques nouveaux visages venant de Moto2 comme l’Espagnol Jorge Martín ou la championne de catégorie intermédiaire, Enea Bastianini.

En tout il y a eu 14 mouvements confirmés, il ne reste plus qu’à être résolu qui remplacera Andrea Ianonne à Aprillia. L’Italien a été sanctionné de quatre ans pour dopage, il ne pourra donc pas courir la saison prochaine. Jusqu’à présent, Bradley Smith l’avait remplacé, sauf dans les trois dernières courses où Lorenzo Savadori était l’élu. Savadori est un testeur pour la maison et, pour l’instant, a été inscrit dans la liste provisoire des pilotes MotoGP pour 2021.

Aprillia n’a pas encore résolu cette question, depuis Crutchlow et Bezzecchi, deux des candidats, ont rejeté l’offre. Dans le cas du premier, c’est parce qu’il a accepté une offre de Yamaha d’être pilote d’essai, tandis que le second est empêché par son équipe, le VR46, donc il ne pourra pas faire le saut en MotoGP. L’autre option est Andrea Dovizioso, qui ne continuera pas chez Ducati après sa mauvaise saison. Cependant, l’Italien n’a pas encore répondu.

Le reste des équipes a déjà confirmé leurs pilotes, donc seul Suzuki conservera son duo 2020, celui formé par Rins et Mir. Dans Fronde, Pol Espargaró sera le partenaire de Marc Márquez Oui Alex Marquez il s’en va à la LCR avec Nakagami. Ducati changera ses deux pilotes, Danilo Petrucci (courra dans la Tech 3 KTM) et Dovi pour Jack Miller et Pecco Bagnaia. Dans Yamaha il y aura un changement de cartes, Valentino Rossi à Petronas avec Morbidelli Oui Quartararo aller à la moto officielle avec Maverick Viñales.

Jorge Martín al Pramac avec Zarco

Marche de Polyccio de KTM laissera un poste vacant qui occupera Miguel Oliveira, qui découle de Tech 3 et sera le compagnon de Classeur Brad. Dans le Tech 3 KTM, Danilo Petrucci s’associera avec Iker Lecuona. le Pramac Racing (Ducati) Il aura également de nouveaux visages après les sauts de Miller et Bagnaia sur la moto officielle. Ceux qui ont été choisis pour les remplacer ont été Johann Zarco (anciennement chez Esponsorama Racing) et Jorge Martin.

Finalement, le Esponsorama Racing (Ducati) couvrira la marche de Zarco avec le champion Moto2, Enea Bastianini, tandis que la vacance de Tito Rabat, qui ne se poursuivra pas malgré le fait qu’il avait un contrat pour 2021, sera pour Luca Marini, qui sort également de la catégorie intermédiaire.