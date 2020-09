L’adolescent américain Giovanni Reyna a marqué son premier but en Bundesliga lors du match du Borussia Dortmund contre le Borussia Mönchengladbach samedi.

Le jeune international américain de 17 ans a pris le départ dans le premier match de la ligue de son équipe au Signal Iduna Park et a marqué l’occasion avec une superbe frappe à la 35e minute pour ouvrir le score.

Reyna, qui est la plus jeune Américaine à avoir participé à un match de Bundesliga, a couru sur une passe diagonale de Jude Bellingham à l’intérieur de la surface et a tiré sur le gardien Yann Sommer et à l’intérieur du poteau éloigné pour le but historique.

À 17 ans et 311 jours, Reyna est la deuxième plus jeune buteuse américaine de l’élite allemande, derrière seulement Christian Pulisic qui a marqué à 17 ans et 211 jours en 2016.

L’ancien produit jeunesse du NYCFC compte désormais deux buts et deux passes décisives dans toutes les compétitions depuis son arrivée à Dortmund en juillet 2019.