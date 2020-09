Les Red Sox de Boston se préparent à conclure la liste à domicile d’une campagne 2020 décevante en accueillant les Orioles de Baltimore pour une série de trois matchs à partir de mardi.

Ces dernières années, une série contre Baltimore au cours de la dernière semaine de la saison a représenté une chance pour un top dog de la Ligue américaine de l’Est comme Boston de renforcer sa place au classement. Mais pour les Red Sox de cette année (20-34), l’importance de la série est uniquement d’aider à déterminer laquelle des deux équipes terminera dernière de la division.

Les Orioles (23-31) entrent lundi encore mathématiquement vivants dans la course pour une place de joker dans les séries élargies, mais ils sont à 4 1/2 matchs avec six matchs à jouer.

Boston verra le droitier Nick Pivetta (0-0, 15,88 MPM) faire ses débuts en équipe lors du premier match mardi. Pivetta a été acquis des Phillies de Philadelphie dans un échange le mois dernier. Baltimore contrera avec le gaucher recrue Keegan Akin (1-1, 3,38).

Les Red Sox entrent dans la série de bonne humeur après une défaite 10-2 des Yankees de New York dimanche après-midi. La victoire a mis fin à une séquence de 12 défaites consécutives pour Boston contre son rival le plus acharné, alors que le débutant Tanner Houck a volé la vedette en n’accordant qu’un seul point non mérité sur un coup sûr en six manches.

“Pour ce qui est de battre les Yankees, nous savons quel type d’équipe ils ont. Nous savons que nous devons jouer un très bon match”, a déclaré le manager Ron Roenicke. “Nous avons fait un excellent travail en lançant aujourd’hui contre eux, et certains gars ont éclaté aujourd’hui à l’offensive.”

Michael Chavis est allé en profondeur deux fois dans la victoire, et JD Martinez n’a frappé que son sixième souffle de la saison. La recrue Bobby Dalbec a ajouté son septième circuit en 17 matchs.

Pivetta représente un projet intéressant pour les Red Sox en tant qu’ancien espoir qui n’a jamais vraiment trouvé pied avec les Phillies. Le joueur de 27 ans a présenté une fiche de 7-14 avec une MPM de 4,77 en 33 matchs (32 départs) avec Philadelphie en 2018 avant d’être transféré à l’enclos des releveurs un an plus tard. Il fera son premier départ depuis plus d’un an et affrontera les Orioles pour la troisième fois de sa carrière (2-0, 2,63 MPM lors de deux sorties précédentes).

Baltimore entre dans la série après avoir cassé une séquence de quatre défaites consécutives avec une victoire 2-1 contre les Rays de Tampa Bay dimanche lors de son dernier match à domicile. Le gaucher John Means a été ébloui lors de la sortie, retirant 12 en 5 2/3 manches.

“Ce fut l’une des meilleures performances que j’ai vues de lui ici depuis plus d’un an”, a déclaré le manager Brandon Hyde.

Akin cherchera à reprendre là où Means s’est arrêté alors qu’il entame sa cinquième carrière mardi. Depuis son passage à la rotation le mois dernier, le joueur de 25 ans a une MPM de 2,35 en 15 1/3 de manches, en retirant 24.

“Il attaque les frappeurs, fait confiance à sa balle rapide et je pense que les choses secondaires s’améliorent”, a déclaré Hyde après la dernière sortie d’Akin, dans laquelle il a senti neuf Braves d’Atlanta.

Akin affrontera les Red Sox pour la première fois.

Boston est allé 3-4 contre Baltimore cette saison. Après cette série, les Red Sox concluront leur saison à Atlanta contre les Braves, tandis que les Orioles affronteront les Blue Jays de Toronto à Buffalo, NY.

