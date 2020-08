Un va-et-vient entre Ricardo Lamas et le remplaçant à court préavis Bill Algeo a remporté les honneurs de «Fight of the Night» à l’UFC Vegas 8.

Le commentateur de l’UFC et léger Paul Felder a estimé que l’effort en trois rounds méritait un bonus supplémentaire, et la promotion a suivi plus tard après l’événement de samedi à l’UFC APEX à Las Vegas.

Les Lamas ont vaincu un dur Algeo, qui a remplacé la sensation du grappling Ryan Hall, pour terminer en force au troisième tour pour des tableaux de bord 10-8 unanimes. Les deux combattants recevront désormais des chèques de 50 000 $ en plus de leurs revenus contractuels.

Dans d’autres bonus, Mallory Martin a légitimement gagné un bonus «Performance of the Night» de 50 000 $ pour son retour spectaculaire sur Hannah Cifers sur la carte préliminaire. Martin a été renversé et presque éliminé par une main droite au premier tour avant de prendre le contrôle sur la toile et de sécuriser un starter arrière nu dans le second. Elle poussa un cri guttural pour célébrer l’arrivée.

Le bonus final a été remis à Sean Brady, qui a remporté sa troisième victoire à l’UFC avec une soumission au deuxième tour de Christian Aguilera. Après un premier va-et-vient, Brady a pris le combat sur la toile et a rendu Aguilera inconscient avec un étranglement à guillotine. Il reste invaincu après 13 combats professionnels et a récolté son premier bonus de performance de 50 000 $.