Le gardien des 76ers, Josh Richardson, a déclaré dimanche que l’équipe manquait de responsabilité de la part de l’entraîneur sous le feu Brett Brown.

Philadelphie a été balayée 4-0 par son rival Boston au premier tour des éliminatoires de la Conférence de l’Est après une défaite de 110-106 dans le quatrième match dans la bulle d’Orlando. Ensuite, l’attention s’est tournée vers Brown, qui aurait fait face à une sortie, le front office étant prêt à prendre une décision finale bientôt.

Brown a été embauché en 2013 et il a supervisé trois voyages consécutifs en séries éliminatoires depuis 2017-2018, dont deux apparitions en demi-finale de conférence. Mais Richardson, qui a rejoint les 76ers dans le cadre de l’accord qui a envoyé All-Star Jimmy Butler au Heat pendant l’intersaison, a été franc dans son évaluation de l’entraîneur de 59 ans.

“C’est un bon gars”, a déclaré Richardson par vidéoconférence après le match. «C’est un homme bon. Il veut bien.

“Je pense juste qu’à l’avenir, nous devons juste avoir plus de responsabilité. Je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de responsabilité cette saison et je pense que cela faisait partie de notre problème.”

Richardson, dont les 76ers se sont qualifiés pour les séries éliminatoires en tant que sixième tête de série dans l’Est, a ajouté: “Il suffit de commencer. Il doit toujours y avoir un jour 1. Nous devons simplement repartir de zéro. Ce ne sera pas facile. et nous n’allons pas être à l’aise, mais c’est ce que font les équipes de championnat.

“[When] les gars ne font pas leur travail sur ou en dehors du terrain, il doit y avoir une sorte de conséquence – pas de conséquence, mais nous devons être capables de nous parler et de nous écouter.

“Et pas [just] écoute pour dire quelque chose en retour, mais écoute réellement [each other]. C’est une leçon difficile à apprendre pour certaines personnes, mais pour que nous puissions faire cette course en séries éliminatoires que je pense que nous voulons tous, je sais que nous voulons tous, il faut commencer. “

Les 76ers ont été contraints d’affronter les Celtics sans le garde All-Star blessé Ben Simmons. Les blessures ont souvent entravé Brown et Philadelphie – Simmons et son compatriote All-Star Joel Embiid ont passé du temps sur la touche.

Brown a déploré les blessures, déclarant aux journalistes: “Ben manquant résonnera longtemps, surtout compte tenu de ce qu’il a fait pour se préparer à jouer dans le [bubble]. La difficulté de garder les ailes des Celtics [that] vous vivez à chaque fois que vous les jouez, c’est qu’ils ont tellement de puissance de feu, et vous avez vraiment besoin d’une écurie de joueurs défensifs capables, seniors et de type vétéran sur un tas de très bons buteurs. Et je penserai à [not having Simmons].

“De toute évidence, la façon dont notre saison s’est terminée est décevante. Vous ne pouvez évidemment pas l’exprimer autrement. Mais essayer vraiment de garder ces ailes était difficile.”