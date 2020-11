La NBA a de nouveau une nouvelle destination pour Ricky Rubio. La base espagnole, championne du monde et MVP du tournoi avec l’équipe espagnole, quittera la discipline des Phoenix Suns et poursuivra sa carrière aux États-Unis avec l’Oklahoma City Thunder. Comme le rapporte le journaliste Adrian Wojnarowski, le Thunder and the Suns est parvenu à un accord pour le échange de bases entre Rubio et Chris Paul, qui dirigera la franchise Arizona.

Le commerce a plus de noms, et Ricky ira au Thunder aux côtés de Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque et un premier tour de draft. En retour, une superstar vétéran comme Chris Paul et l’attaquant Abdel Nader. Il s’agit du deuxième transfert de Rubio, qui change de franchise pour la troisième année consécutive, après ses chances avec les Timberwolves, Jazz et les Suns eux-mêmes.

Ricky ne trouve pas de continuité en NBA, après ce qui a probablement été sa meilleure saison au championnat nord-américain. Assis dans le quintette des Phoenix Suns, Ricky marcha vers le 13 points, 4,7 rebonds et 8,8 passes décisives en moyenne dans l’une des révélations de la saison. Ces moyennes n’ont cependant pas suffi à assurer sa continuité en tant que socle dans une franchise qui mise sur la figure de Chris Paul pour accompagner la grande star de l’équipe, Devin Booker.

La base espagnole Il a parlé à travers les réseaux sociaux dès qu’il connaîtra le transfert qu’il enverra en Oklahoma. “Quelle affaire…” Ironiquement, Ricky part pour une équipe démantelée et en reconstruction au lieu de rester avec les Suns, l’un des projets émergents les plus attrayants de la NBA.