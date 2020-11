Soirée de draft en NBA apporté, comme d’habitude, de fortes émotions aux élus et une série de transferts qui ont une fois de plus affecté le meilleur joueur espagnol du moment, Ricky Rubio, bien que cette fois pour le mieux. La base, qui avait été envoyée à Oklahoma City Thunder, à contrecœur, 72 heures avant les Phoenix Suns, il revient dans la franchise qui l’a vu naître de l’autre côté de l’étang, Minnesota Timberwolves, ce qui se fait avec leurs droits en échange des élections 25 et 28 du projet.

Ricky ne voulait pas jouer pour le Thunder et après un nouvel échange, il est allé dans ce qui était sa maison, un endroit qu’il connaît et où, malgré la concurrence de D’Angelo RussellVous pouvez compter sur des minutes et faire ce que vous faites de mieux, ce qui n’est rien de plus que de diriger une équipe pleine de talents. Rubio a une excellente relation avec l’entraîneur Ryan Saunders, fils de l’infortuné Flip Saunders, et qui a été la clé de la conclusion de l’accord par les Wolves.

La franchise du Minnesota s’est non seulement démarquée pour avoir remporté Rubio, mais a également eu le privilège d’avoir le premier choix au repêchage. Anthony EdwardsUn favori des prévisions, il a été choisi comme le leader d’une génération de talents, dans laquelle le fantastique ailier des Georgia Bulldogs s’est distingué par son physique et sa capacité à marquer. Il sera en charge de partager le leadership avec Russell, Towns et Ricky dans une franchise qui s’est levée entière en quelques heures pour aspirer aux Playoffs.

Rubio rentre chez les Timberwolves qui l’a repêché avec le numéro 5 du NBA Draft en 2011 et avec qui il a passé six saisons d’espoir et de frustration, avant son transfert à Utah Jazz. Les changements de destination ont conduit le meneur d’El Masnou à un voyage dans la franchise de Salt Lake City et dans les Suns, où après un nouveau transfert vers le Thunder, une deuxième étape a été découverte dans le Minnesota où l’objectif est clair: guider une équipe jeune et talentueuse vers ses deuxièmes éliminatoires dans 16 ans.