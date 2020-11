Ap et .

Journal La Jornada

Mardi 10 novembre 2020

Le gardien des Pumas, Alfredo Talavera, a une blessure plus grave que prévu et court le risque de ne pas pouvoir participer au premier match de la ligue, il sera donc constamment évalué pour suivre son évolution, dans l’espoir de récupérer. à qui il a joué un rôle clé dans le grand tournoi de l’équipe auriazul.

Après les études menées hier, il a été révélé qu’il souffre d’une blessure de grade 3 au muscle pectiné droit et serait sur quatre à six semaines, pour lesquelles il serait hors des quarts de finale, prévus les 25 ou 26 novembre, mais Si la rééducation est lente, l’ancien gardien de Toluca ne jouera pas dans la phase finale du tournoi des Guardianes.

Samedi soir, Talavera – 38 ans et joueur de la Coupe du monde en Russie 2018 en tant que remplaçant de Guillermo Ochoa – s’est plaint d’une douleur intense à l’aine, après avoir fait un bond lors de l’échauffement avant le match contre Cruz Azul, qui ne pourrait contester.

Il allait débuter contre l’Algérie, lors du deuxième match du tour tricolore des Pays-Bas, en octobre, mais à l’entraînement, un jour avant le choc, il a également souffert et a été laissé pour compte. Maintenant, se dirigeant vers les duels contre la Corée du Sud et le Japon en Autriche, il a été convoqué par Gerardo Martino et à la dernière minute, il a chuté; sa place a été prise par Rodolfo Cota, del León.

Les Pumas ont réalisé leur passe directe en championnat, évitant les séries éliminatoires, aux côtés de León, América et Cruz Azul. L’entraîneur Andrés Lillini espère avoir Tala le plus tôt possible, qui a disputé 14 des 17 matchs de la saison régulière et a un excellent leadership dans le vestiaire. Cependant, le remplaçant Julio González a fait preuve de solvabilité et est prêt si nécessaire.

▲ Le gardien de but a été blessé lors de son échauffement avant le duel contre Cruz Azul Photo Jam Media

América, qui reprendra l’entraînement aujourd’hui, espère récupérer Federico Viñas à temps, mis en quarantaine par Covid-19. L’Uruguayen ne présente plus de symptômes et n’attend plus que le résultat négatif d’un nouvel examen médical pour reprendre l’entraînement.

De même, tout indique que Roger Martínez continuera avec l’équipe jaune en ne parvenant pas à un accord économique avec les équipes brésiliennes qui le recherchaient, Botafogo et Mina Gerais, tandis que Nicolás Benedetti, touché par les ménisques du genou droit, pourrait être disponible pour le retour de quarts de finale.

Les Panzas Verdes se sont reposés ce lundi après un match nul 2-2 lors de leur visite à Toluca dimanche. La Machine, quant à elle, s’est donné une période de réflexion après la mauvaise clôture du tournoi. L’entraîneur Dante Siboldi a donné trois jours de congé à son équipe, puis ils reprendront l’entraînement. Ils espèrent mettre fin à 23 ans de sécheresse.

À Guadalajara, l’attaquant Ángel Zaldívar était satisfait après la victoire sur Monterrey. Nous montrons ce que nous pouvons faire, il s’agit de reconnaître que nous sommes partants pour de grandes choses, de saisir cette confiance et d’être unis. Les Chivas sont en playoffs et affronteront Necaxa. Les autres duels qui auront lieu les 21 et 22 de ce mois sont: Rayados-Puebla, Tigres-Toluca et Santos-Pachuca.