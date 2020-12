La nouvelle année 2021 il est proche et beaucoup préparent des cabales à le recevoir avec prospérité et abondance. 2020 a été une année difficile marquée par la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a provoqué une crise sanitaire et économique, une étape qui restera gravée dans nos mémoires et restera dans l’histoire comme l’une des périodes les plus compliquées que l’humanité ait connues. C’est pourquoi beaucoup attendent avec impatience de commencer une nouvelle année de la meilleure façon.

PLUS D’INFORMATIONS: Vacances de Noël et du Nouvel An: combien vais-je être payé si je travaille à distance

Comme d’habitude, chaque année, cabale et rituels sont exécutés pour accueillir le Nouvel An et améliorer différents aspects de nos vies tels que l’amour, la santé, l’argent et le travail. Nous vous montrons ici quelques rites qui vous aideront à démarrer 2021 avec une énergie positive et à atteindre vos objectifs.

Des rites qui vous aideront à démarrer 2021 avec une énergie positive et à atteindre vos objectifs (Photo: .)

Pour avoir de la chance et éliminer les mauvaises énergies

1. La couleur des sous-vêtements. Il existe une tradition concernant la couleur des sous-vêtements que nous portons pour le Nouvel An. Les plus superstitieux disent que la couleur rouge assure l’amour pour l’année prochaine, tandis que les sous-vêtements jaunes symbolisent la chance et l’argent. Idéalement, ce devrait être un cadeau et ce doit principalement être un nouveau vêtement.

2. Bain personnel pour éliminer les mauvaises énergies. C’est un rituel de base pour se débarrasser des mauvaises énergies qui nous ont bloqués ces derniers mois. Selon Clarín, il faut préparer une infusion avec 7 roses blanches, rue, romarin et quelques graines de cumin. Comment le faire? On se baigne normalement, puis on met cette infusion dans la baignoire et on la laisse reposer 5 minutes. Enfin, nous nous séchons comme nous le faisons normalement.

3. Nettoyez la maison. Un jour avant l’arrivée du nouvel an, soit le 31 décembre, il est important de faire un bon ménage chez nous. Nous pouvons en profiter pour éliminer tout ce que nous n’utilisons pas. Cela nous permettra de laisser le mauvais derrière pour que le bien puisse refaire surface et commencer avec une bonne énergie.

4. Jetez de l’eau. Une autre façon de se débarrasser des mauvaises vibrations est de jeter un verre d’eau hors de la maison. Cela chasse les larmes et les situations négatives au cours de la nouvelle année. Certains jettent même tout un seau d’eau.

5. Éloignez le négatif. Pour effrayer tout le négatif, une feuille d’aloe vera doit être accrochée à l’entrée de la maison et avec le pouvoir médicinal attribué à cette plante, on pense qu’elle sert à effrayer les mauvaises énergies et surtout à protéger la santé pour la nouvelle année. .

Caballas pour améliorer différents aspects de nos vies tels que l’amour, la santé, l’argent et le travail (Photo: .)

PLUS D’INFORMATIONS: Horoscope chinois 2021: Prédictions pour le nouvel an chinois 2021

Cabale pour attirer de l’argent

1. Lentilles. Mettez 12 graines de lentilles dans la poche de chaque membre de la famille. Cela se fait le soir du Nouvel An pour assurer l’abondance et l’argent à la maison. Vous pouvez également préparer des lentilles, les mettre au centre de votre table et le 01 vous mangez une cuillerée de cet aliment.

2. Récupérez un billet à la dernière minute du 31 décembre. Mettez une facture sur la semelle de la chaussure ou tenez-la dans votre main la dernière minute de l’année. Cela symbolise un pari sur la prospérité.

3. Un autre rite consiste à mettre 12 pièces d’or dans un sac à main rouge et à l’emporter avec vous toute la nuit. Cela attire de l’argent.

4. Pour l’abondance, vous devez lancer trois pièces de monnaie de la rue ou de l’extérieur de la maison dans la maison. Cela devrait être fait lorsque le carillon de la nouvelle année sonne.

5. Un autre rituel consiste à placer une bague en or dans le verre à champagne avec laquelle nous porterons le toast.

6. Mettez une feuille de laurier. À minuit le jour de la nouvelle année, nous devons en mettre un dans notre sac à main ou portefeuille car cela garantira le succès et la richesse.

PLUS D’INFORMATIONS: Horoscope 2021: les prédictions du Nouvel An pour chaque signe du zodiaque

Kabbale pour attirer l’amour

1. Il faut préparer une infusion avec des pétales de 7 roses rouges, un bâton de cannelle et une goutte de 7 parfums différents, dissous dans trois litres d’eau. Il faut se baigner avec cette infusion pendant 21 jours d’affilée, à la fin de notre bain quotidien et la laisser sur notre peau.

2. Portez des sous-vêtements rouges. Cela garantit que la passion coule avec votre bien-aimé ou vous trouvez un partenaire si vous n’en avez pas déjà un.

3. Rituel pour se marier. Pour ceux qui cherchent à atteindre l’autel, ils doivent se lever et s’asseoir sur une chaise 12 fois, une fois pour chaque cloche.

La nouvelle année 2021 est proche et beaucoup préparent des cabales à la recevoir de la meilleure façon (Photo: .)