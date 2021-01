Afp

Journal La Jornada

Mardi 5 janvier 2021, p. a11

Buenos Aires., L’Argentine River Plate et le Brésilien Palmeiras ouvriront mardi le premier chapitre des demi-finales de la Copa Libertadores, au stade du club Independiente, à Avellaneda, avec un match aller entre deux champions historiques et considérés comme les meilleurs candidats de la tournoi continental.

Le match retour se jouera le mardi 12 janvier à l’Allianz Parque de Sao Paulo et le vainqueur se qualifiera pour la grande finale le 30 janvier au stade Maracanã, où il rencontrera le vainqueur de la série entre Boca et le Brésilien Santos, dont le match aller sera joué mercredi.

Vainqueur des Libertadores quatre fois, deux ces dernières années (2015 et 2018) et sous le commandement de Marcelo Gallardo, River maintient le leadership international et vise une nouvelle consécration après avoir accablé le Nacional uruguayen de victoires en quart de finale à Avellaneda (2-0) et Montevideo (6-2).

Palmeiras, quant à lui, arrive dans cette instance invaincu depuis le début de la Coupe avec une excellente campagne de huit victoires et deux nuls. Il a éliminé à l’étape précédente le Paraguayan Nacional (1-1 et 3-0) et cherche à entrer pour la cinquième fois en finale des Libertadores, après le seul titre en 1999 et trois définitions perdues (1961, 1968 et 2000).

Avec Gallardo comme pilote, River s’est révélé ces dernières années comme un rival coriace dans les duels au corps à corps et cherchera à prolonger cet esprit contre un adversaire dirigé par le Portugais Abel Ferreira, qui a remplacé l’expérimenté Vanderlei Luxemburg.

Samedi dernier, River a fait match nul 2-2 en Superclásico argentin avec Boca Juniors.