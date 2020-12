Décembre, un mois de nombreux mouvements en termes de création de modèles. Lucas Pratto, bien que beaucoup ne le croient pas, il quittera River Plate et poursuivra sa carrière Feyenoord, de l’Eredivisie, selon des informations publiées lundi par l’Argentin TyC Sports.

“L’attaquant émigrera au football néerlandais pendant six mois en prêt et avec option d’achat. Il avait perdu une place dans l’équipe ‘Millionaire’ et le club sauvera un contrat important “, a expliqué le média susmentionné. Lucas Pratto, qui est devenue la signature la plus chère de l’histoire de Plaque de rivière. qui a payé un peu plus de 14 millions de dollars à Sao Paulo.

Bien qu’il n’y ait pas de déclaration officielle du club argentin, plusieurs médias prennent déjà le départ de Lucas Pratto. La nouvelle intervient cinq jours après la superclassique contre Boca Juniors pour la Coupe Diego Maradona et huit jours après le match contre Palmeiras, pour le match aller des demi-finales de la Copa Libertadores.

Ces derniers mois, Lucas Pratto a peu participé à la compétition internationale avec Plaque de rivière, mais il était un partant régulier dans le championnat national.

Le ‘Bear’, au total, a disputé 109 matchs avec le ‘Strip’ et a inscrit 26 buts, dont deux lors de la finale aller-retour de la Copa Libertadores 2018 contre ‘Xeneize’.

En plus de Plaque de rivière, Lucas Pratto Il a fait partie de Lyn (Norvège), Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Universidad Católica (Chili), Gênes (Italie), Vélez Sarsfield et les Brésiliens Atlético Mineiro et Sao Paulo.

