Gonzalo Higuain il vit ses dernières années dans le football. Après avoir mis fin à son temps dans le football européen; Après neuf saisons, quinze titres et 237 buts, l’attaquant de 32 ans s’est envolé pour les États-Unis pour rejoindre l’Inter Miami.

Une fois connue la position de la Juventus, de ne pas continuer à compter sur ‘Pipita’, malgré le fait qu’il lui restait un an de plus sur son contrat, il était étroitement lié à un éventuel River Plate, un club où il a fait ses débuts en première division et que l’a fait connaître au monde.

Cependant, son arrivée au Monumental de Núñez ne s’est pas terminée et il a décidé de rejoindre son frère Federico dans l’équipe nord-américaine, dont le propriétaire est l’ancien footballeur David Beckham.

Son contrat avec le “ bébé garçon ” de la MLS se termine en 2022, et malgré le fait qu’il aura 35 ans au calendrier, l’ancien attaquant de l’équipe nationale argentine ne ferme toujours pas les portes de l’équipe de Marcelo Gallardo.

«Quand j’ai quitté River, j’avais toujours ce compte en attente de jouer et d’être champion. C’était toujours dans ma tête. Malheureusement, je parle du pays sur le plan socioculturel. Nous sommes dans une situation qui ne me permet pas d’aller en Argentine et de vivre en dehors du football avec le bonheur que je pense pouvoir vivre », a-t-il déclaré à TYC Sports.

«Je ne vais pas nier que je voulais retourner et prendre ma retraite à River. Malheureusement, on ne peut pas programmer l’avenir, mais on peut faire ce que l’on pense être le mieux à tout moment. De cette façon, je me suis trompé, mais je n’ai pas vu les possibilités de pouvoir revenir », a-t-il ajouté.

