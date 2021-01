Plaque de rivière ils ont battu Palmeiras 2-0 lors du match retour des demi-finales de la Copa Libertadores, même si le résultat n’a pas été suffisant pour se qualifier pour la finale, après 3-0 contre le match aller. Malgré tout cela, Marcelo Gallardo, guide du ‘Millionaire’, n’a eu que des mots d’éloge envers ses joueurs pour le niveau affiché à Sao Paulo.

“J’en viens à reconnaître et à valoriser mon équipe, mes footballeurs, qui m’ont vraiment fait me sentir pleinement représentée, ils m’ont ému par leur façon de jouer. Je suis totalement fier de la position à laquelle le parti a été confronté », a déclaré la« Poupée », qui a assisté à la conférence de presse et a évité de répondre aux questions des journalistes.

«C’est un sentiment très satisfaisant que j’ai, car quand on voit la position d’une équipe, quand on voit les formes d’une équipe et que l’on vous représente totalement, je n’ai vraiment plus grand chose à dire. Il suffit de les reconnaître et de les remercier pour le jeu auquel ils ont joué aujourd’hui », a ajouté le stratège de 44 ans.

Marcelo Gallardo, dans Plaque de rivière Depuis juin 2014, il a tenu à mettre en avant la performance de son groupe. «Personnellement, ce que j’ai vu aujourd’hui de mon équipe me rend totalement fier et rend ma profession absolument honorable. C’est pour ces moments que l’on en tant qu’entraîneur choisit vraiment ce métier, et aujourd’hui je me sens vraiment fier », a-t-il commenté.

Pour clore sa présentation, Gallardo a souhaité à Palmeiras, le premier finaliste de la Coupe Libertadores. “Je suis venu dire que je souhaite bonne chance à Palmeiras dans sa prochaine phase finale et que tout le monde passe une bonne année”, a-t-il déclaré.

