Malgré l’élimination de Plaque de rivière contre Palmeiras, en demi-finale de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo n’a pas cessé de recevoir des éloges. Les supporters et experts ont souligné son approche et, bien sûr, l’attitude de l’équipe démontrée sur le terrain du stade Allianz Parque de Sao Paulo.

Maintenant, l’une des personnes les plus fières avec l’œuvre de «Napoléon» est, sans aucun doute, son père. Máximo Gallardo a également rejoint l’avalanche de messages dédiés à l’entraîneur des «Millionnaires». C’est ce qu’il a écrit sur ses réseaux sociaux.

«Si je dois dire quelque chose, c’est juste merci. Merci de me faire sentir comme le père le plus fier du monde. Merci », a écrit le père de la« Poupée »Gallardo et a ajouté une image avec l’une des signées laissées par le stratège argentin lors de la conférence de presse après le crash.

La publication de Máximo Gallardo, le père du «Muñeco» Gallardo. (Photo: Instagram)

Le rival DT a également applaudi Gallardo

Dès la fin du concours, le Portugais Abel Ferreira a approché Marcelo Gallardo pour reconnaître la supériorité de River Plate sur Palmeiras lors du match retour de la Copa Libertadores. Le «groupe» a gagné 2-0 et était proche d’égaler l’égalité et même de revenir au total.

«Gallardo est un meilleur entraîneur que moi et ses joueurs ont plus d’expérience que le nôtre. Mais la seule façon d’acquérir de l’expérience est comme ça: vivre et traverser des situations comme celles d’aujourd’hui (mardi) », a déclaré le stratège portugais, qui a rejoint« Verdao »en novembre dernier pour remplacer Vanderlei Luxemburg.

Le mot de la “ poupée ”

L’entraîneur de River Plate a apprécié le déploiement de ses joueurs bien qu’il n’ait pas atteint le résultat escompté. «J’en viens à reconnaître et à valoriser mon équipe, mes footballeurs, qui m’ont vraiment fait me sentir pleinement représentée, ils m’ont ému par leur façon de jouer. Je suis totalement fier de la position avec laquelle ils ont affronté le parti », a-t-il déclaré.

«Personnellement, ce que j’ai vu aujourd’hui de mon équipe me rend totalement fier et rend ma profession absolument honorable. C’est pour ces moments que l’on en tant qu’entraîneur choisit vraiment ce métier, et aujourd’hui je me sens vraiment fier », a-t-il conclu.

