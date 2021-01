River Plate vs. Boca Juniors ils mesureront à nouveau les forces dans une nouvelle édition du Superclásico argentin. Les deux équipes sortiront avec tout à la recherche des trois points et les fans ont également commencé à jouer leur jeu séparément dans les rues.

Un groupe de fans de la distribution “ Millonario ” est venu interpréter une bannière impressionnante, la même qui a commencé une promenade qui a abouti à l’hôtel de concentration de l’équipe de Marcelo Gallardo, afin de leur donner un peu d’encouragement qu’ils ne pourront pas leur offrir en le stade.

River Plate vs. Boca Juniors Il se jouera à huis clos en raison des dispositions du gouvernement argentin, en tant que mesure pour prévenir la possible contagion du coronavirus parmi ceux qui fréquentent le lieu de jeu.

Il est à noter que ce sera la première Superclassic que les deux équipes tiendront après la paralysie du football dans le monde due à la maladie qui a laissé le monde en haleine, donc tous les yeux sont rivés sur le match.

Comment regarder Boca vs River en direct sur FOX Sports Premium?

En premier lieu, on sait que le match entre Boca Juniors et River Plate sera diffusé via Fox Sports Premium. De la même manière, les deux canaux ont une application mobile à télécharger, téléchargeable dans le Play Store Android comme dans le App Store pour iOS. Voici les liens de téléchargement pour regarder le football en direct en ligne.

Comment regarder Boca vs River sur le Play Store Android via Fox Sports Premium

Comment regarder Boca vs River sur l’App Store pour iOS via Fox Sports Premium

Comment regarder Boca vs River en direct sur TNT Sports?

Il Superclásico d’Argentine entre Boca vs River sera vu sur TNT Sports, à la fois à la télévision et sur l’application mobile. Pour accéder à l’application, il vous suffit de la télécharger de manière simple et nous vous expliquons ici comment. Il est à noter que vous pouvez le faire dans le Play Store Android comme dans l’App Store pour iOS. En outre, la transmission du classique aura Pablo Giralt et Juan Pablo Varsky, tandis que Sebastián «El Pollo» Vignolo dans la narration.

Comment regarder Boca vs River sur le Play Store Android via TNT Sports

Comment regarder Boca vs River sur l’App Store pour iOS via TNT Sports

Quelles chaînes de télévision et à quelle heure diffusent Boca vs River en direct?

Argentine: 21h30 sur FOX Sports Premium et TNT Sports

Espagne: 1h30 (3 janvier) par Fanatiz

Uruguay: 21h30 par Fanatiz

Brésil: 21h30 par Fanatiz

Chili: 21h30 par Fanatiz

Paraguay: 21h30 par Fanatiz

Bolivie: 20h30 par Fanatiz

Venezuela: 20h30 par Fanatiz

Colombie: 19h30 par Fanatiz

Pérou: 19h30 par TyC Sports Internacional

Équateur: 19h30 par Fanatiz

Mexique: 18h30 par Fanatiz

