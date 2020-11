Mis à jour le 14/11/2020 à 20:02

Dans la troisième minute de jeu entre River Plate vs. Godoy Cruz, Lucas Pratto a généré le premier jeu dangereux du jeu. Álvarez l’a laissé face au but et l’attaquant “ millionnaire ” a décidé de le piquer avant le départ du gardien de but local. Le ballon était destiné au filet, mais Herrera semblait sauver le but de «Tomba».

L’équipe de Marcelo Gallardo vient à ce match après avoir battu Rosario Central 2-1. De son côté, Godoy Cruz cherche sa première victoire dans le groupe 3 de la Coupe de la Ligue professionnelle 2020.

River Plate vs. Godoy: l’aperçu

Avec une série de victimes, Plaque de rivière cherchera sa deuxième victoire au championnat argentin, lors de sa visite Godoy Cruz. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Malvinas Argentinas de Mendoza.

Plaque de rivière Il devra faire face à un nouveau défi à Mendoza, frappé par de multiples victimes, parmi ses équipes appelées à la date FIFA, aux blessures et au coronavirus.

Franco Armani et Gonzalo Montiel composent l’équipe argentine, Paulo Díaz, du Chili, Robert Rojas, du Paraguay, tandis que Nicolás De la Cruz est avec l’équipe uruguayenne.

A ces absences, Plaque de rivière ajoute celle du blessé Ignacio González et celle du Colombien Rafael Santos Borré, isolément après avoir été testé positif au coronavirus.

Compte tenu de cela, l’entraîneur de Plaque de rivière, Marcelo Gallardo, devra trouver des remplaçants chez des joueurs avec peu de continuité. Par exemple, l’arc sera couvert par Enrique Bologna, un ancien membre d’Alianza Lima du Pérou.

