L’aperçu du match entre Plaque de rivière et Palmeiras, par le retour de demi-finales de la Copa Libertadores, a été marquée par un fait scandaleux. Le protagoniste est le journaliste argentin Maximiliano Grillo, qui a été victime d’un crime en couvrant le drapeau des supporters du club argentin.

Le journaliste de «TNT Sports» se trouvait à proximité de l’aéroport d’Ezeiza diffusant en direct lorsqu’un groupe de fans de Plaque de rivière Ils l’ont recouvert de leurs drapeaux pour emporter le téléphone portable et le retour, un appareil de base pour les liens en direct.

Dans l’étude de la chaîne argentine, les chefs d’orchestre n’ont pas mis en garde contre l’agression dont Grillo a été victime. Quelques instants plus tard, le journaliste argentin a réclamé les fans qui se trouvaient autour de lui pour le téléphone et a renvoyé qu’ils avaient volé. Il ne pouvait récupérer que le second.

Un grand jeu arrive

Avec de curieuses similitudes avec sa précédente et unique Copa Libertadores, Palmeiras cherche une passe pour la finale du tournoi américain ce mardi contre un River Plate blessé qui parie sur la mystique qui surgit parfois quand tout semble perdu.

Le 3-0 réalisé la semaine dernière en Argentine semble non seulement lapidaire mais a aussi des accents de déjà vu. Lorsque Verdao a remporté leur seul Libertadores, en 1999, ils ont battu les millionnaires par ce score … et aussi en demi-finale.

Deux décennies plus tard, Palmeiras se dirige vers sa cinquième coupe finale avec une équipe animée par l’esprit de promesses comme Gabriel Menino, Danilo ou Patrick de Paula et l’expérience de leur gardien Weverton, du capitaine paraguayen Gustavo Gómez et du tireur Luiz Adriano.

Fier d’être les seuls demi-finalistes invaincus – neuf victoires, deux nuls – et confiant de n’avoir concédé qu’un seul but à Allianz Parque à Sao Paulo en Coupe, Palmeiras accueillera un River gravement blessé par la victoire au match aller et la défaite de samedi. ce qui l’a privé de la finale de la Coupe Maradona en Argentine.

