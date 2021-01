Je viens de terminer le Plaque de rivière contre. Palmeiras, les joueurs du “ Strip ” ont regretté le résultat final de la clé des demi-finales de la Coupe Libertadores. Sans aucun doute, le plus touché a été Ignacio Fernández, qui a versé quelques larmes après l’élimination des Argentins.

Alors que Marcelo Gallardo et Abel Ferreira, entraîneur portugais de ‘Verdao’, ont échangé quelques mots, les hommes du ‘Band’ sont restés debout sur le court du stade Allianz Parque sans pouvoir croire ce qui s’est passé dans le concours, car ils avaient de grandes opportunités de réussir l’exploit de répéter le 3-0 de la semaine dernière.

Ensuite, les caméras de diffusion ont suivi «Nacho» Fernández, qui a continué à pleurer malgré la consolation de ses coéquipiers et de son entraîneur. Un autre qui avait les yeux brillants était Matías Suárez. L’attaquant a fait ses adieux aux adversaires, visiblement secoué par la chute de la Copa Libertadores.

En revanche, Franco Armani a sorti toute sa colère contre la présélection des arbitres. Le gardien argentin est allé protester auprès des juges pour certaines des actions controversées qui ont marqué la vengeance de la copera. Plus tard, la «Poupée» Gallardo a également fait de même avec les autorités de l’engagement.

Enfin, tous les joueurs de River Plate se sont alignés vers le vestiaire attribué dans le colosse de São Paulo. En silence, la tête baissée et le sentiment qu’ils pourraient obtenir un meilleur résultat au Brésil. Le club argentin avait besoin d’un peu plus pour forcer une extension et, finalement, contester la passe pour la grande finale lors des tirs au but.

