Une expulsion inhabituelle de Jorge Carrascal laissé dans l’infériorité numérique à River Plate ce mardi contre Palmeiras, compliquant encore le “ Millonario ” alors qu’il avait déjà perdu 2-0 contre “ Verdao ” à Avellaneda pour les demi-finales de la Copa Libertadores 2020.

Le milieu de terrain colombien a perdu les papiers et a vu un carton rouge direct 60 minutes après le début de la phase complémentaire du duel, après avoir attaqué Gabriel Menino. Comme si cela ne suffisait pas, l’équipe brésilienne a pris une avance de 3-0 au début de la tranche immédiatement après.

Ronielson da Silva Barbosa (27 ′) et Luiz Adriano (47 ′) avaient placé Palmeiras en tête avant le départ de Carrascal vers les douches, tandis que Matías Viña (62 ′) transformait la victoire à l’extérieur en une victoire sur le jeu suivant. en l’absence du “ cafetero ” qui a quitté River Plate avec 10.

Le match revanche de la série se jouera mardi prochain à Sao Paulo et le vainqueur se battra pour le titre de la compétition continentale contre Boca Juniors ou Santos, qui débutent leur rencontre ce mercredi.

River Plate vs. Palmeiras: le précédent

Plaque de rivière a accepté la demi-finale de la Coupe Libertadores grâce à un score total retentissant de 8-2 contre le Nacional uruguayen et a atteint le match aller après avoir dessiné la superclassique contre Boca pour la Coupe Diego Maradona avec deux buts.

Pour prouver sa caste, rien de moins que Palmeiras, la meilleure équipe de la compétition à ce jour et avec le titre entre les sourcils puisqu’ils ne l’ont pas gagné depuis 1999 quand ils ont écrit leur nom sur le trophée pour la première fois.

Le «Verdao» accrédite un invaincu de dix matchs dans le Libertadores, le plus long de son histoire dans le tournoi et le même que celui réalisé entre 2001 et 2005. En seulement deux mois sur le banc de l’équipe, l’entraîneur portugais Abel Ferreira a placé Palmeiras non seulement en demi-finale des Libertadores, mais en finale de la Copa do Brasil et aux premières places du championnat brésilien, qui rêve toujours de gagner.

