Le premier est arrivé à Avellaneda. Rony a profité d’une erreur grossière dans le dégagement de Franco Armani et a mis le 1-0 de Palmeiras sur River Plate lors du match aller des demi-finales du Coupe Libertadores, dans un duel qui se déroule dans les Champions of America.

Le jeu a eu lieu environ 27 minutes après le début de la première étape de l’engagement qui a fait des hommes de Marcelo Gallardo des dominateurs clairs du match, de sorte que le score est tombé comme un seau d’eau froide et les fera ramer par derrière.

River Plate et Palmeiras ils font face à l’une des clés du concours. Dans l’autre, Boca Juniors et Santos attendent de découvrir les deux finalistes de la prochaine édition du Coupe Libertadores.

River Plate vs. Palmeiras: le précédent

Plaque de rivière a accepté la demi-finale de la Coupe Libertadores grâce à un score total retentissant de 8-2 contre le Nacional uruguayen et a atteint le match aller après avoir dessiné la superclassique contre Boca pour la Coupe Diego Maradona avec deux buts.

Pour prouver sa caste, rien de moins que Palmeiras, la meilleure équipe de la compétition à ce jour et avec le titre entre les sourcils puisqu’ils ne l’ont pas gagné depuis 1999 quand ils ont écrit leur nom sur le trophée pour la première fois.

Le «Verdao» accrédite un invaincu de dix matchs dans le Libertadores, le plus long de son histoire dans le tournoi et le même que celui réalisé entre 2001 et 2005. En seulement deux mois sur le banc de l’équipe, l’entraîneur portugais Abel Ferreira a placé Palmeiras non seulement en demi-finale des Libertadores, mais en finale de la Copa do Brasil et aux premières places du championnat brésilien, qui rêve toujours de gagner.

