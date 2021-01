Le rendez-vous est ce mardi 5 janvier à 19h30 (heure péruvienne), la transmission sera en charge d’ESPN et la scène sera le stade Libertadores de América. Un grand d’Argentine et un grand du Brésil se retrouveront à nouveau pour un laissez-passer pour la finale de la Coupe Libertadores, le tournoi le plus important d’Amérique. La rivière vs. Palmeiras est un spectacle garanti et les meilleures cotes nous sont apportées resultsganagol.pe.

Les quotas pour la Copa Libertadores 2021 ont été définis: ce sera la répartition des équipes péruviennes

Les quotas pour la Copa Libertadores 2021 ont été définis: ce sera la répartition des équipes péruviennes

Ceux de Marcelo Gallardo a facilement esquivé les quarts de finale contre le Nacional de Uruguay par un total de 8-2 qui a commencé à s’imposer 2-0 en Argentine et a terminé magistralement avec un 2-6 à Montevideo et un triplé de l’une de leurs meilleures équipes: Rafael Santos Borré. Avec un œil sur les Libertadores et un autre sur le tournoi argentin, les «millionnaires» chercheront à faire respecter la maison et ne lésineront pas sur les ressources. La «poupée» sait comment.

De leur côté, ceux dirigés par Abel Ferreira n’ont pas eu la tâche facile, mais ils ont su respecter la localité. Un match nul 1-1 au Paraguay et 3-0 à Allianz Parque à Sao Paulo a clôturé l’agrégat 4-1 contre Libertad. Se concentrant également sur les Libertadores et le tournoi local, ils chercheront à sauver un résultat positif lors de leur visite au Monumental. C’est fort? Le jeu collectif. Une équipe à craindre: Ils n’en ont pas joué pour la Coupe jusqu’à présent.

Ils ne se sont vus que six fois dans leur histoire, laissant un bilan de deux victoires pour Palmeiras, une pour River et trois nuls. Leur dernier duel remonte à près de 20 ans, le 26 septembre 2001 en phase de groupes de la Mercosur Cup: c’était un match nul à 3 à Buenos Aires. Cependant, pour la Copa Libertadores, ils se sont affrontés dans la même clé, les demi-finales, et le résultat global était un 3-1 en faveur des Brésiliens, qui ont avancé et remporté la finale de 1999. L’histoire se répétera-t-elle? Attentif à la rencontre.

BETTING HOUSES RIVEREMPATEPALMEIRASENCRE1.903.304.50BETSSON1.873.304.50BETSAFE1.873.304.50SOLBET1.883.284.30DORADOBET1 913 354,40

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER:

VIDÉO RECOMMANDÉE:

Football péruvien: connaître l’appréciation des Péruviens à l’étranger après 2020 | VIDÉO