Plaque de rivière battre 3-1 loin de ouragan avec un doublé de l’Uruguayen Nicolás De la Cruz et un but de Matías Suárez. Le seul but de Huracán a été marqué par Andrés Chávez sur penalty, après une faute du Chilien Paulo Díaz sur Norberto Briasco.

River a été laissé avec un homme de moins à la 89e minute en raison de l’expulsion de Díaz. «Dans les derniers matchs, nous avons trouvé notre façon de travailler et nous avons retrouvé notre identité. Nous allons essayer de continuer dans cette voie », a déclaré De la Cruz à la télévision après la victoire.

Auparavant, les Estudiantes de La Plata et le Racing Club avaient fait match nul 1-1 avec des scores de Leandro Díaz et Augusto Solari, respectivement. Pendant ce temps, Lanús et Defensa y Justicia étaient à égalité pour le même résultat avec des buts de Nicolás Thaller et Miguel Merentiel.

Samedi, Talleres de Córdoba, qui mène le groupe B avec quatre points, a fait match nul 1-1 contre l’Atlético Tucumán. Pendant ce temps, les Old Boys de Newell ont battu Godoy Cruz 3-0 et Aldosivi a battu Patronato 1-0, tandis que San Lorenzo a fait match nul 2-2 contre Colón.

L’APERÇU DU MATCH

L’équipe “ Millonario ” a déjà tourné la page de 8-2 contre Nacional pour la Copa Libertadores 2020 et se concentre maintenant sur son prochain engagement pour la zone de championnat. Contrairement à ses précédentes présentations lors de la Coupe Diego Maradona, Marcelo Gallardo mettra ses meilleurs hommes pour le choc contre le ‘Globe’

River Plate vs. Huaracán: horaires des matchs pour la date 2 de la zone de championnat

Mexique – 18h30 Pérou – 19h30 Colombie – 19h30 Equateur – 19h30 Bolivie – 20h30 Venezuela – 20h30 Argentine – 21h30 Chili – 21h30 Paraguay – 21h30 Uruguay – 21h30 pm Brésil – 21h30 Espagne – 1h30 (21 décembre)

Voici comment River Plate a joué

La «poupée» répètera presque les mêmes onze qui ont réussi à battre le «sac» en Uruguay. Il ne fera que deux changements pour donner du repos à certains footballeurs. Milton Casco remplacera Fabrizio Angileri et Javier Pinola prendra la place de Paulo Díaz.

Les absences confirmées pour cette réunion sont celles d’Enzo Pérez et de «Nacho» Gonzáles. Le Mendoza, qui s’est remis du coronavirus, vient d’ajouter sa première pratique cette semaine. De son côté, le milieu de terrain gaucher s’entraîne toujours différemment après avoir souffert de lombalgies.

Après son nul face aux Argentinos Juniors à la date 1 de la zone A, River Plate cherchera à conserver les trois points pour ne pas s’éloigner des premières places.

Voici comment Hurricane a joué

Pour l’affrontement contre les «millionnaires», Huracán aura le retour de Lucas Merolla, Leandro Grimi et Juan Fernando Garro.

La nouvelle figure du «Globo», Santiago Hezze, a évoqué le duel contre l’équipe de Núñez. Celui appelé en équipe nationale argentine des moins de 20 ans, qui vient de marquer contre Independiente au départ de la zone de championnat, sera l’une des nouveautés dès le départ du onzième de Damonte.

«Les attentes face à River sont élevées, c’est clair. Nous venons de jouer un grand match contre Independiente et l’idée est de montrer à quoi nous sommes destinés », a déclaré le jeune milieu de terrain dans l’aperçu.

«Nous avons regardé des vidéos pendant la semaine, nous connaissons la capacité de River et nous nous préparons à faire du bon travail. L’idée est de voir un Hurricane sortir pour jouer et de ne pas voir ce que fait River », a-t-il ajouté.

