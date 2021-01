Conmebol a publié ce mercredi la revue VAR du but annulé à Gonzalo Montiel lors du match revanche entre River Plate et Palmeiras pour les demi-finales de la Copa Libertadores, controversée pour beaucoup, qui aurait pu égaler la série décisive pour le ‘Millionaire’.

C’est l’explication du corps sud-américain de la conquête invalidée du défenseur argentin:

Match: PALMEIRAS – PLAQUE DE RIVIÈRE

MINUTE: 52

ASPECT À CONSIDÉRER: APP HORS JEU

1-règle

HORS JEU

Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon touche ou est joué (1) par un coéquipier ne sera pénalisé que s’il participe activement de l’une des manières suivantes:

Intervenir dans le jeu, en jouant ou en touchant le ballon passé ou touché par un coéquipier.

Le premier point de contact sera pris en compte lors du jeu ou du toucher du ballon

Protocole VAR

Décisions ou incidents décisifs pouvant être revus lors d’un match. L’arbitre ne peut recevoir l’assistance du VAR que dans le cas de quatre catégories de décisions ou d’incidents pouvant modifier le déroulement du match. Dans toutes ces situations, le VAR ne peut intervenir qu’après que l’arbitre a pris une décision (première décision ou décision initiale), y compris en permettant également la poursuite du jeu, ou si l’équipe d’arbitrage n’a pas constaté d’incident grave ou ce il est passé inaperçu. La décision initiale de l’arbitre ne sera pas modifiée à moins qu’il n’y ait eu une “erreur claire, évidente et manifeste” (qui inclut toute décision prise par l’arbitre sur la base d’informations provenant d’un autre membre de l’équipe d’arbitrage, comme un hors-jeu). .

à. But / pas de but • Infraction commise par l’équipe attaquante dans le jeu du but ou lors du but (main, faute, hors-jeu, etc.).

2-Décisions d’arbitrage

L’arbitre prendra ses décisions à sa discrétion conformément aux Lois du Jeu et dans l’esprit du football. Les décisions de l’arbitre seront basées sur l’opinion de l’arbitre, qui a le pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions appropriées dans le cadre des Lois du Jeu. (p. 71 Lois du jeu)

3-VAR

1 . Début

La performance des VAR dans les matches de football est basée sur une série de principes qui doivent être appliqués dans leur intégralité dans tous les matches auxquels ils participent:

1. L’arbitre assistant vidéo (VAR) est un membre de l’équipe d’arbitrage avec un accès indépendant aux images du match diffusées; le VAR ne peut assister l’arbitre qu’en cas «d’erreur claire, évidente et manifeste» ou «d’incident grave par inadvertance» en rapport avec:

à. but / pas de but;

b. criminel / non criminel;

c. carton rouge direct (pas le deuxième carton jaune / avertissement);

ré. confusion d’identité (lorsque l’arbitre met en garde ou expulse le mauvais joueur de l’équipe fautive).

2. L’arbitre doit toujours prendre une décision, c’est-à-dire que l’arbitre ne peut pas omettre une décision et ensuite recourir au VAR pour la prendre; la décision d’autoriser la poursuite du jeu après une infraction présumée peut être révisée.

3. La décision initiale prise par l’arbitre ne sera pas modifiée à moins que la révision du jeu montre clairement que la décision constituait une erreur claire, évidente et manifeste.

4. Seul l’arbitre peut lancer un examen; le VAR (et le reste des membres de l’équipe d’arbitrage) ne peut que recommander à l’arbitre de l’exécuter.

5. La décision finale sera toujours prise par l’arbitre, soit sur la base des informations du VAR, soit après avoir effectué un examen sur le terrain de jeu.

6. Il n’y a pas de limite de temps pour le processus d’examen, car la précision est plus importante que la vitesse.

Pour la sanction de hors-jeu, le stand aura l’aide de pouvoir faire des “Virtual Offside Lines”, qui permettent de connaître la position exacte des joueurs.

River Plate a résisté malgré sa chute 3-0 au match aller et a gagné à Sao Paulo, mais il manquait un but pour égaliser la clé, qui aurait pu être celle convertie par Montiel. Après avoir mené 2-0 au stade Allianz Parque, il a été victime de la technologie.

Le VAR a annulé à 52 minutes le troisième but de la Rivière par une position avancée de Rafael Santos Borré puis, à la 74 ‘, alors que les Argentins étaient déjà avec dix joueurs en raison de l’expulsion de Robert Rojas, l’arbitre vidéo a inversé un penalty marqué par Le juge uruguayen Esteban Ostojich dans une faute présumée sur Gonzalo Montiel.

