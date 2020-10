Veronica Lodge, interprétée par l’actrice Camila Mendes, est l’un des personnages principaux de «Riverdale». Il a déménagé de New York pour la ville natale de ses parents de Riverdale en raison de l’arrestation de son père et de l’incarcération qui a suivi. Veronica dirige son propre empire du rhum, possède un restaurant, participe à des guerres de gangs contre son propre père et exploite un speakeasy, le tout à l’âge de 17 ans.

La Bonne Nuit était un speakeasy situé sous Pop’s Chock’lit Shoppe et appartient à Veronica Lodge et Hermione Lodge. Cet endroit est rapidement devenu une retraite nocturne pour les adolescents et les adultes de Riverdale. Le site Web “Screenrant” répertorie quelques détails sur La Bonne Nuit que peu ont remarqué dans le monde complexe de Riverdale.

La CW a annoncé que “Riverdale” diffusera la cinquième saison le 20 janvier 2021 (Photo: The CW)

1. “LA BONNE NUIT”: Le nom du bar a été emprunté aux Français. Cela se traduit littéralement par «Bonne nuit». Cependant, le nom de la barre n’apparaît pas souvent dans la série. Il est placé juste au-dessus de la scène principale où Josie, Veronica, Cheryl et les autres ont joué, il est donc facile de se perdre.

2. HISTOIRE: Le sous-sol où se trouvait La Bonne Nuit était autrefois un speakeasy dans les années 1920, selon Pop, à une époque de danseurs de clapet, de queue de pie et de boîte à cigares. Veronica a décidé de faire revivre l’ancien établissement lors de la finale de la saison 2, afin d’offrir un excellent divertissement aux habitants de la ville et de laisser ceux du nord et du sud se mélanger paisiblement.

3. LA PORTE AVANT: Il n’est pas facile d’entrer dans La Bonne Nuit. La porte du club est déguisée avec une plaque portant l’inscription “Riverdale Telephone Mfg Co.” C’est ce que nous avons vu dans un épisode où Kevin lui a rendu visite pour la première fois, il a dû décrocher le téléphone près de la porte et dire le mot de passe. Une trappe a été ouverte dans la porte pour que Reggie puisse jeter un œil pour voir qui était dehors, et c’est à cette trappe que l’insigne a été apposé.

4. LES COCKTAILS: Lors de l’ouverture de La Bonne Nuit, Veronica a déclaré que le speakeasy ne servira pas d’alcool. Cependant, cela a changé assez rapidement lorsque le club a commencé à être fréquenté par une foule plus âgée. Soudainement, les clients commandaient des boissons et des cocktails, ce qui avait également du sens puisqu’une grande partie de la salle était un bar rempli de bouteilles d’alcool.

5. CABINES DU VIEUX MONDE: À La Bonne Nuit, plusieurs tables rondes individuelles avec des chaises anciennes sont disséminées dans le bar. Les gens traînent au bar ou s’assoient à ces tables. En y regardant de plus près, le public peut voir que le speakeasy contient également des cabines circulaires de style vintage qui sont surélevées mais beaucoup plus privées. Ils se composent de sièges de style canapé pour les grandes fêtes.

La Bonne Nuit était un speakeasy situé sous Pop’s Chock’lit Shoppe et appartient à Veronica Lodge et Hermione Lodge (Photo: The CW)

6. LE TOIT: Un des aspects de La Bonne Nuit qui passe inaperçu est le plafond. Il semble être en bois et donne un véritable effet tunnel, augmentant ainsi la sensation d’être sous terre dans un endroit interdit.

7. MURAL LADY MERMAID / SNAKE: La scène principale de La Bonne Nuit est semi-circulaire, avec des rideaux de velours rouge et des rideaux à franges dorées. C’est là que se sont déroulées les principales performances musicales et de cabaret. Cependant, lors de la célébration de l’anniversaire de FP Jones, on a réussi à voir que derrière les rideaux cramoisis luxuriants de la scène, il y avait une peinture murale d’une femme qui ressemblait beaucoup à une sirène mais qui était enveloppée de serpents.

8. ANCIENNES PHOTOS DANS LE BAR: Le bar luxueux de La Bonne Nuit contient non seulement de grandes quantités de bouteilles d’alcool, mais aussi plusieurs photographies sur les murs intérieurs. Veronica a collé un tas de polaroids à l’ancienne et de photos de films en noir et blanc, ainsi que des factures manuscrites et des factures. Ce détail peut être négligé par certains.

9. PROPRIÉTÉ: Après plusieurs différends entre Veronica et Hiram sur la propriété de Pop’s Chock’lit Shop et du bar dans son sous-sol, les téléspectateurs ont été un peu confus quant à savoir à qui appartenait le luxueux La Bonne Nuit. La propriété est revenue à Veronica et à sa mère Hermione, de même, la dernière fois que les fans sont arrivés à Riverdale. Cela va-t-il changer?

10. PORTRAIT DE VERÓNICA: Hiram avait dressé un grand portrait de Veronica dans son bureau, mais c’était avant que sa fille ne commence à lui faire la guerre. Il a ensuite enlevé le portrait, le remplacer par un de lui-même et lui a offert le portrait de Veronica chez Pop’s. Veronica a ensuite accroché le portrait dans le bar qu’elle possédait et aimait, et les fans peuvent en voir des aperçus fugaces à La Bonne Nuit.

Cet endroit est rapidement devenu un havre de paix pour les adolescents et les adultes de Riverdale (Photo: The CW)