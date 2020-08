CINCINNATI (AP) Yu Darvish a éparpillé sept coups sûrs en six manches, Anthony Rizzo a réussi deux points et les Cubs de Chicago ont réussi un dérapage de trois matchs avec une victoire de 3-0 sur les Reds de Cincinnati lors du premier match d’un double face samedi.

Darvish (6-1) a permis à deux coureurs de dépasser le deuxième but et a remporté sa sixième décision consécutive. Il a marché deux et a retiré huit pour devancer l’as de Cincinnati, Trevor Bauer.

«C’était bien sûr», a déclaré Darvish en battant Bauer. «Il est incroyable cette année. Je pensais avant le match: “ Je ne peux pas leur donner plus de deux points. ” ”

Les Reds ont chargé les buts avec deux retraits dans le cinquième, mais Darvish a permis à Freddy Galvis de battre faiblement le joueur de troisième but Nico Hoerner. Jeremy Jeffress a lancé la septième et dernière manche pour son quatrième arrêt, et la séquence de trois victoires consécutives de Cincinnati s’est terminée.

Rizzo a réussi un doublé dans la première rangée de sièges sur la ligne du champ droit pour son septième circuit de la saison et une avance de 2-0. Il a entamé le sixième en écrasant un 1 ou 2 lancers à droite pour son troisième circuit lors des deux derniers matchs, ce qui lui a donné huit points la saison.

Les circuits de Rizzo ont été les premiers autorisés par Bauer à un Cub actuel. Bauer (3-2) avait besoin de 112 lancers, un sommet de la saison, pour passer un creux de 5 1/3 de la saison et a perdu son deuxième départ consécutif, accordant quatre coups sûrs et trois points avec deux buts et cinq retraits au bâton.

Bauer a raté sa place lors de la deuxième explosion de Rizzo.

«J’essayais de descendre et d’entrer avec ça et ça traînait dans la zone, a dit Bauer. ” Si vous le laissez dans la zone, c’est l’un de ses points forts, comme vous l’avez vu. Celui d’avant était le troisième changement que j’ai lancé cette année. Il ne pouvait pas le chercher. Je l’ai exécuté. Il était juste meilleur que moi sur ce terrain. Il l’a fait flotter. ”

Le manager des Cubs, David Ross, a déclaré que son équipe avait beaucoup de battes de qualité.

«Je pense que c’est juste le produit du moment où vous avez un plan et de la recherche de votre terrain et (quand) le terrain n’est pas dans cette zone, être capable de prendre cela et de ne pas appuyer sur la gâchette», a déclaré Ross. ” Prendre des présentations n’est qu’un produit de votre plan. C’est vraiment tout ce que c’est. Ce n’est pas: “ Oh, nous allons monter ici et voir combien de pas nous pouvons voir. ” ”

Joey Votto est allé 2-en-4 avec un double. Il avait raté les trois matchs précédents et est venu au bâton .191.

Les Cubs, en tête de la NL Central, ont pris les devants 1-0 en deuxième. Kyle Schwarber a marché, est allé à la troisième place sur le simple de Willson Contreras au centre et a marqué sur le terrain de choix du défenseur de Jason Heyward.

LE MAINTENIR

Dans le dernier verre, les deux équipes portaient les maillots n ° 42 qu’ils portaient également vendredi pour aider à célébrer la Journée Jackie Robinson. C’était également un clin d’œil à la MLB rendant hommage dimanche au 100e anniversaire du lancement des ligues noires.

CUIR DE PLUIE

Le gant de Darvish a glissé de sa main gauche et est tombé sur le monticule alors qu’il livrait un lancer à Freddy Galvis avec Mike Moustakas au premier but de la quatrième manche.

HONORER LE BOSEMAN

Avant l’ouverture, il y a eu un moment de silence pour honorer la mémoire de l’acteur Chadwick Boseman, dont les nombreux rôles comprenaient Jackie Robinson dans “ 42 ”. Boseman est décédé d’un cancer du côlon vendredi.

SALLE D’ENTRAINEMENT

Cubs: C Victor Caratini a été accusé d’une erreur douloureuse après qu’un swing Shogo Akiyama ait attrapé sa mitaine. Caratini serra sa main gantée, et Akiyama passa le premier à l’intervention du receveur.

Rouges: Le LHP Jesse Biddle a été placé après le match sur la liste des blessés de 10 jours avec un conflit à l’épaule gauche. RHP Joel Kuhnel a été rappelé du site de formation alternatif.

SUIVANT

Cubs: RHP Tyler Chatwood (2-2), qui doit commencer dimanche, a duré 1 1/3 de manche tout en abandonnant trois coups sûrs et deux points lors de la défaite 7-1 de Chicago à Detroit mardi.

Reds: RHP Luis Castillo (0-4) a accordé cinq coups sûrs et trois points, un seul mérité, lors de la défaite 3-2 de Cincinnati à Kansas City mardi.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports