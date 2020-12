▲ En raison de la pandémie, la cérémonie organisée par l’entité mondiale s’est déroulée virtuellement. Ci-dessous, respectivement Lewy et Bronze. Photo Afp

Afp et Ap

Journal La Jornada

Vendredi 18 décembre 2020, p. 9

Paris. L’attaquant vedette du Bayern Munich, Robert Lewandowski, de Pologne, et Lucy Bronze de Manchester City, d’Angleterre, ont été nommés meilleurs joueurs de 2020 lors de la cérémonie de remise des prix FIFA The Best, qui a eu lieu à voie virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19.

Lewandowski était le favori pour le prix masculin et les prédictions ont été remplies, contrairement au prix féminin, où le bronze a été choisi à la place de la Danoise Pernille Harder, qui semblait avoir plus d’options.

Dépasser Messi et Ronaldo

Lors du vote, le Polonais a dépassé les deux autres nominés du trio de finalistes, l’Argentin Lionel Messi (33 ans, Barcelone) et le Portugais Cristiano Ronaldo (35 ans, Juventus), les hommes qui se partagent 11 des 12 récents Ballons d’Or.

Leo a été pesé par la mauvaise année du Barça, marquée par l’humiliation du 8-2 reçu par le Bayern en quart de finale de la Ligue des champions, et par Cristiano Ronaldo par l’élimination prématurée de la Juventus en tournoi européen, où les Turinois ont chuté au deuxième tour. contre Lyon.

À 32 ans, Lewandowski a connu une saison de rêve, dans laquelle il a été le meilleur buteur de la Bundesliga et de la récente Ligue des champions, deux tournois remportés par le Bayern Munich.

Il a également obtenu en 2020 avec les titres de géant bavarois en Coupe d’Allemagne et en Super Coupes d’Allemagne et d’Europe.

Une sensation incroyable

C’est une sensation incroyable. Gagner un prix devant Messi et Cristiano signifie beaucoup pour moi. Ce n’a pas été une année facile, comme pour tout le monde, mais nous avons gagné tout ce que nous pouvions, a déclaré Lewandowski après que le président de la FIFA, Gianni Infantino, ait annoncé son nom.

Lewandowski est également le premier champion de club masculin en dehors de l’Espagne depuis que Cristiano l’a fait en 2018, avec Manchester United. Aucun joueur du Bayern n’avait remporté le prix depuis sa création par la FIFA en 1991.

Le club bavarois a vu à deux reprises ses stars reléguées à la troisième place par Messi et Cristiano: Franck Ribéry qui a remporté la Ligue des champions avec le Bayern en 2013 et Manuel Neuer un an après que l’Allemagne ait conquis la Coupe du monde.

Après avoir reçu le prix du meilleur, Lewy succède à Messi, une année au cours de laquelle le Ballon d’Or n’est pas décerné en raison de la pandémie de Covid-19, le prix de la FIFA a donc une signification particulière. L’attaquant barcelonais et Cristiano Ronaldo ont eu au moins la satisfaction d’être inclus dans le onze idéal FIFPro de l’année.

L’équipe idéale comprend le Brésilien Alisson Becker (Liverpool), l’Anglais Alexander-Arnold (Liverpool), le Néerlandais Virgil Van Dijk (Liverpool), l’Espagnol Sergio Ramos (Real Madrid) et le Canadien Alphonso Davies (Bayern Munich).

L’Allemand Joshua Kimmich (Bayern Munich), le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City) et l’Espagnol Thiago Alcántara (Bayern Munich / Liverpool) complètent la liste.

Lucy Bronze, joueuse de Manchester City et qui a remporté la Ligue des champions européenne avec Lyon en août, succède à l’Américaine Megan Rapinoe, championne du monde en 2019, dans la catégorie féminine.

Si 2020 nous a appris quelque chose, ce n’est pas de faire des projets à long terme et de vivre dans l’instant. Gagner le trophée cette année est quelque chose que j’apprécierai plus que tout. Je me souviendrai toujours de lui, a déclaré le joueur.

La Bronze de 29 ans a reçu 52 points lors du vote pour le prix dans la catégorie féminine. Pernille Harder, qui a aidé Wolfsburg à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, a terminé deuxième avec 40 points, tandis que Wendi Renard de l’Olympique Lyon en avait 35.

Outre le bronze, la liste des onze idéaux féminins est composée de Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Millie Bright (Chelsea), Wendie Renard (Olympique), Barbara Bonansea (Juventus), Verónica Boquete (Milan), Delphine Cascarino (Olympique de Lyon) , Pernille Harder (VfL Wolfsburg), Tobin Heath (Manchester United), Vivianne Miedema (Arsenal) et Megan Rapinoe (OL Reign).

En tant que meilleur entraîneur du secteur masculin, l’Allemand Jürgen Klopp a répété pour la deuxième année consécutive, dans une catégorie où les deux autres finalistes nominés étaient son compatriote Hansi Flick, du Bayern Munich, et l’Argentin Marcelo Bielsa (Leeds United). Le barreur a été récompensé après avoir été champion de Liverpool de la Premier League pour la première fois en 30 ans.

Dans le football féminin, le prix a été décerné à l’entraîneur néerlandais, Sarina Wiegman, qui avait déjà obtenu cet honneur en 2017. La stratège s’est distinguée après avoir mené l’équipe néerlandaise à la finale de la Coupe du monde 2019, bien qu’elle assume désormais la Banc d’Angleterre.

Les Puskas pour Son Heung-min

Dans le reste des récompenses du gala, le prix Puskas du meilleur but s’est démarqué, qui est allé au sud-coréen Son Heung-min (Tottenham), laissant le football uruguayen avec du miel sur les lèvres, puisque les deux autres nominés étaient Luis Suárez et Giorgian De Arrascaeta.

La chance était également insaisissable pour le football sud-américain dans les prix des meilleurs gardiens de but, où l’Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich) et la Française Sarah Bouhaddi (Lyon) ont gagné.

Ainsi, ni le Brésilien Alisson Becker (Liverpool) ni la Chilienne Christiane Endler (Paris Saint Germain) n’ont pu être couronnés, qui étaient dans le trio des nominés et qui ont eu la consolation d’être inclus comme partants dans le onze idéal FIFPro de l’année.

La cérémonie virtuelle comprenait également des moments d’hommage et de mémoire à Diego Maradona et Paolo Rossi, deux légendes du football récemment décédées.

Diego a transformé le maillot argentin en drapeau. Il a fait l’Argentine Maradona. Il était notre meilleur ambassadeur, a déclaré l’ancien gardien international argentin Sergio Goycochea dans une intervention vidéo.