Un travail à l’effort qui a toujours eu. Robert Lewandowski a souligné l’importance de rêver en grand ce jeudi après avoir été élu meilleur joueur de 2020 aux prix Le meilleur FIFA, battant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

“C’est une récompense incroyable pour des années de travail acharné et un rappel de ne jamais cesser de rêver”, a écrit l’attaquant polonais sur son compte Instagram, après avoir reçu le prix de Gianni Infantino, président de la plus grande organisation de football du monde. .

«Quand j’étais enfant, Thierry Henry m’a toujours inspiré. Je l’admirais, son style de jeu, son génie technique, ses grands objectifs et les succès qu’il a obtenus individuellement et pour ses clubs et son pays. J’ai rêvé d’atteindre ce niveau. Et en tant que footballeur professionnel, j’ai eu la chance d’avoir été témoin des exploits des deux grands joueurs de la dernière décennie: Cristiano et Messi », la star du Bayern Munich appréciée dans sa publication.

Publication de Lewandowski sur ses réseaux sociaux. (Photo: Instagram)

«Nous avons souvent concouru sur le même terrain, mais la plupart du temps, ils ont remporté les trophées et les prix les plus importants. Leurs succès et leur niveau d’excellence constant m’ont motivé à atteindre ce niveau. C’est un grand honneur pour moi de faire partie d’un groupe aussi honorable », a-t-il ajouté.

Il a ensuite précisé que “aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l’équipe la plus forte derrière lui”. «Je tiens à remercier mon club Bayern pour la plate-forme qu’ils m’ont donnée pour réussir et réaliser mes rêves. Je tiens également à remercier mes collègues de l’équipe polonaise », a-t-il déclaré avant de conclure avec un dévouement particulier.

«Je tiens également à remercier ma femme, ma famille et mes amis pour le soutien et l’amour continus qui constituent la base la plus solide de ma réussite», a-t-il déclaré à la fin de son message émouvant.

Selon les données fournies par la FIFA, c’est Lewandowski qui a reçu le plus de points des entraîneurs, capitaines, journalistes et fans pour un total de 52 points, pour les 38 du Portugais Cristiano Ronaldo et les 25 de l’Argentin Leo Messi.

Le Bayern Munich, monarque du football européen en 2020, semblait vouloir remporter le gala des prix The Best, mais la séance plénière a été étonnamment arrachée par un Allemand, Jurgen Klopp, entraîneur de Liverpool, choisi avant le grand favori , Hans-Dieter Flick et l’Argentin Marcelo Bielsa.

Le gala FIFA The Best s’est tenu pratiquement depuis le siège de la FIFA à Zurich en raison de la pandémie. La présentation a été donnée par le journaliste anglais Reshmin Chowdhury et l’ancien joueur néerlandais Ruud Gullit.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER