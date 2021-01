Un jour, il s’est réveillé et à “ l’ère ” de Messi et Cristiano, il avait dans son lit le trophée “ Le meilleur ” du meilleur joueur du monde (avec tous les prix qu’il a remportés en 2020). Robert Lewandowski a écrit une lettre sur le portail La Tribune des joueurs dans lequel il raconte ses sentiments après la grande année qu’il a achevée. L’attaquant du Bayern Munich a passé en revue sa vie, révélant un passage qu’il avait avec Jurgen Klopp, votre ex-technicien.

L’entraîneur allemand est celui qui a amené “ Lewa ” au Borussia Dortmund, et c’est lui qui a en quelque sorte comblé le vide laissé par le père du footballeur, décédé d’une longue maladie, à l’âge de 16 ans. Un coup dur qui a coïncidé dans le temps avec une grave blessure au genou qui a poussé Legia Varsovia II à quitter le club.

Robert a retrouvé toutes ces blessures guéries grâce à Klopp, qu’il considère comme un père. Le footballeur a révélé une conversation qu’il avait eue avec son ancien entraîneur qui a changé sa vie.

«Maintenant, je me rends compte que ma conversation avec Jürgen était comme celle que j’aurais aimé avoir avec mon père. Un de ceux que je n’avais pas pu avoir depuis de très nombreuses années », explique le Polonais.

«Je pourrais parler à Jürgen sur n’importe quel sujet. Je pourrais lui faire confiance. C’est un père de famille et il ressent beaucoup d’empathie pour ce qui se passe dans votre vie privée », écrit-il.

À propos de ‘The Best’

«Il y a quelques jours, je me suis réveillé dans mon lit, je me suis retourné et j’ai vu quelque chose d’étrange près de moi sur l’oreiller. Vous savez, quand vous vous réveillez d’un très bon rêve et que tout semble encore être un rêve? Eh bien, ma première réaction en voyant cela a été comme: «Quoi? Comment est-ce arrivé ici? »Dit« Lewa ».

«J’avais le souvenir flou d’être à une cérémonie et de recevoir un prix. Mais cela semblait trop étrange pour être vrai. Puis j’ai attrapé cette chose et j’ai pensé, «Wow … Ce n’était pas un rêve. C’était VRAI. Ils vous ont nommé le meilleur footballeur du monde. Et vous avez pris le trophée au lit! Hahahaha 😀 », a-t-il poursuivi.

