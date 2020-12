Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich .

Robert Lewandowski, L’attaquant du Bayern Munich est devenu le premier pôle à remporter le prix The Best de la FIFA pour le meilleur joueur de l’année, comme annoncé lors du gala virtuel organisé à Zurich.

L’attaquant, né à Varsovie il y a 32 ans, a été décisive dans l’année spectaculaire que s’est fixée le Bayern Munich, dans lequel, avec ses buts, il a réussi à remporter la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Super Coupe, ainsi que la Ligue des champions et la Super Coupe d’Europe.

Lewandowski, auteur de quinze buts dans les ‘Champions’, avait déjà été choisi comme meilleur joueur de la compétition devant son coéquipier Manuel Neuer et le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne de Manchester City. A cette occasion, il a devancé l’Argentin Leo Messi, attaquant de Barcelone et vainqueur du Best 2019, et le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a remporté ce prix en 2016 et 2017.

Avec votre choix sont quatre joueurs qui ont remporté ce prix, après Cristiano, Messi et Luka Modric, le milieu de terrain croate du Real Madrid, qui l’a remporté en 2019.

Lewandowski a reçu le trophée directement des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui n’était pas sur scène lors du gala, mais est venu remettre le prix au Polonais. “Je suis très heureux. Cela a été une année importante pour moi et pour l’équipe, bien sûr. J’apprécie le prix et Je remercie mes coéquipiers et le coach“a déclaré l’attaquant polonais avec enthousiasme.” La compétition avec ce prix avec Messi et Ronaldo est incroyable. Pour moi, c’est un honneur d’être avec ces deux joueurs », a-t-il ajouté.