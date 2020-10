Le gouvernement de Pedro Sanchez augmentera l’année prochaine les dépenses publiques de 2 700 millions d’euros uniquement pour couvrir les augmentations convenues pour les retraités et les fonctionnaires. En retour, le ministère des Finances a conçu une série d’augmentations fiscales qui ne serviront qu’à payer cette augmentation, sans être utilisées pour d’autres types de dépenses ou d’investissements sociaux, ce que de nombreux Espagnols n’ont pas aimé, y compris Roberto Soldado.

L’attaquant de Grenade restait en marge sur les réseaux sociaux ces dernières semaines malgré la gestion désastreuse de l’exécutif face à la pandémie et à la crise économique, mais ce mardi il n’en pouvait plus et a de nouveau explosé contre Pablo Iglesias et en général contre le gouvernement social-communiste pour ses nouvelles mesures et surtout pour l’augmentation des impôts.

Le footballeur a partagé une vidéo dans laquelle le vice-président explique que l’impôt sur le revenu des personnes physiques sera augmenté sur les revenus élevés et l’impôt sur la fortune et les sociétés et a ajouté le message suivant sur son profil Twitter officiel: Ceci est une machine! Et celui d’à côté … Qui donne plus? Garder le parti”. De toute évidence, celui d’à côté se réfère à Pedro Sánchez, président du gouvernement.

Positif pour le coronavirus

Un Roberto Soldado qui a été testé il y a une semaine positif au coronavirus et qui est toujours isolé selon le protocole pour empêcher la propagation du virus. Le Valencien, après avoir connu et annoncé la nouvelle, a dû voir comment sur les réseaux sociaux de la gauche la plus radicale ils se réjouissaient de sa contagion par Covid-19 avec des messages malheureux et intolérables à son égard.

Le bélier a toujours critiqué le gouvernement social-communiste, c’est pourquoi les fidèles de Pablo Iglesias et Pedro Sánchez l’attaquent et même le harcèlent chaque fois qu’ils le peuvent via Twitter ou Instagram, ce qui ne semble pas qu’il va l’aplatir.