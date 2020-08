Deux équipes embourbées dans leur plus longue séquence de défaites de la saison se rencontrent lundi soir à Chase Field à Phoenix lorsque les Rockies du Colorado visitent les Diamondbacks de l’Arizona dans le premier match d’une série de quatre matchs.

Les Rocheuses ont perdu sept matchs consécutifs après un balayage du week-end aux mains des Dodgers de Los Angeles. Le Colorado, autrefois leader de la National League West, a perdu 10 de ses 11 derniers matchs et 12 de 14 après un départ de 11-3.

“Parfois, on a l’impression que rien ne va bien”, a déclaré le lanceur des Rockies Antonio Senzatela à AT&T SportsNet Rocky Mountain après avoir remis quatre longues balles aux Dodgers dimanche. “Mais nous avons juste besoin de mettre cela ensemble, de frapper et de lancer à nouveau, et nous allons être bons.”

Les Rocheuses se tournent vers le droitier Ryan Castellani (0-1, 3.77 ERA) pour tenter d’arrêter la glissade. Le joueur de 24 ans qui a grandi à Phoenix avant que les Rocheuses ne l’aient repêché en 2014 fera son quatrième départ dans la ligue majeure lundi.

Castellani a abandonné cinq points sur huit coups sûrs en 5 2/3 manches dans une défaite de 13-6 contre Houston mercredi dernier, mais les adversaires frappent .196 contre lui. Avant d’affronter les Astros, il n’avait abandonné qu’un seul point sur deux coups sûrs en 8 2/3 manches en deux départs combinés.

Les Diamondbacks sont allés 0-5 lors d’un voyage de cinq matchs à Oakland et à San Francisco, marquant seulement six points au total dans cette période et terminant le voyage avec une défaite de 6-1 contre les Giants dimanche.

Les A et les Giants se sont régalés de l’enclos des releveurs de l’Arizona dans les dernières manches pour interrompre les matchs de fermeture.

“Ce fut un road trip extrêmement frustrant pour nous”, a déclaré le manager de l’Arizona Torey Lovullo. “Offensivement, nous sommes allés dans un endroit différent de ce à quoi je m’attendais. J’attends beaucoup de cette équipe … de très bonnes approches, beaucoup de balles bien frappées et de grosses manches avec des chiffres tordus, et nous n’y sommes jamais arrivés. Ce qui est difficile, c’est que nous venions d’un très bon endroit avec une grande famille. J’ai l’impression que cette équipe peut encore balancer les battes avec n’importe qui, et nous devons comprendre cela. “

Le voltigeur Kole Calhoun a déclaré que les arrières D étaient impatients de revenir à Phoenix, où ils sont 8-4 cette saison. Les Rocheuses visitent l’Arizona pour la première fois cette saison après avoir perdu deux des trois matchs contre les Diamondbacks à Denver plus tôt ce mois-ci.

“Nous devons sortir et nous souvenir de qui nous sommes en tant qu’offensive”, a déclaré Calhoun.

L’Arizona a le droitier Merrill Kelly sur le monticule lundi. Kelly (3-2, 2,59) a une fiche de 8-6 avec une MPM de 3,33 en 18 débuts de carrière à domicile.

Les D-backs pourraient récupérer Madison Bumgarner peu de temps après que le gaucher ait lancé un match simulé dimanche à Chase Field. L’as en difficulté a été sur la liste des blessés de 10 jours avec un problème de dos.

