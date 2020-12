Même indirectement, les nouvelles éclaboussent Jesé Rodríguez, qui, ces derniers temps, est le protagoniste de ses amours et de ses fêtes et non de ses problèmes de football, en fait, il est au chômage et sans équipe en attente de trouver un logement dans une ligue après avoir été limogé par le PSG. Au cours des dernières heures, il a fait les manchettes pour être le père de son cinquième enfant, le nouveau-né Aylen, mais une autre histoire éclabousse également sur lui.

Et est-ce que Rocío Amar, ancien participant de “ Femmes et hommes et vice versa ” avec lequel le footballeur canarien a été infidèle à Aurah Ruiz après son anniversaire il y a quelques semaines, semble avoir déjà oublié cette “ liaison ” avec Jesé Rodríguez et pourrait commencer une relation avec un certain nombre un sport mondial, le joueur de padel Alejandro Galán.

L’image partagée par les deux

Le Madrilène, qui a balayé Juan Lebrón à la fin de la saison, remportant presque tout, a partagé un dîner romantique avec l’influenceur, et aucun d’eux ne l’a caché, car ils ont publié la rencontre sur leurs histoires Instagram. Ils ont tous deux partagé une nappe dans le restaurant ‘Con Amor’, situé à Madrid, dont le chef et propriétaire est Juanjo Canals, avec qui Galán a ensuite échangé des messages sur les réseaux.

Un Rocío Amar qui est aussi l’ex d’un autre footballeur, Cristian Cedrés, avec qui elle a eu son fils, et qui était il y a quelques semaines le protagoniste de l’infidélité turbulente de Jesé Rodríguez à Aurah Ruiz, déchaînant la colère de l’ancien Big Brother en un combat dans lequel même la police a dû intervenir. «Mais tu es jolie, tu n’as pas dit que tu ne pouvais pas enlever cette image de moi faisant mes petites choses avec ton bébé? Maintenant vous dites que nous n’avons rien fait, qu’en pensez-vous? Ma mère fille, la tienne surmonte déjà la folie hahaha », a-t-il même confié à Aurah sur Instagram, où il a publié des messages intimes et privés de l’ancien joueur du PSG.