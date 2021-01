Le culebron Jesé Rodríguez-Aurah Ruiz-Rocío Amar Il semble donner ses derniers coups. Le footballeur et la chaîne de télévision ont repris leur relation et partagent à nouveau leur vie avec leur fils Nyan, et sont en charge de la proclamer aux quatre vents sur leurs réseaux sociaux avec photos et vidéos ensemble après le passage d’Aurah à travers “ La maison forte ” . Mais, dans les dernières heures, celui qui a de nouveau été dans l’actualité a été Rocío Amar, avec qui Jesé a infidèle à Aurah il y a quelques semaines.

Et c’est que l’influenceur est revenu avec un autre ancien joueur du Real Madrid comme il l’a publié dans ses histoires Instagram. Le footballeur en question est Diego Hernandez, Jeune homme de 21 ans qui était autrefois une équipe de jeunes merengue et joue maintenant dans le Unionistes de Salamanque. L’attaquant était aussi dans la carrière de Las Palmas, d’où le lien avec Rocío Amar, une relation qui avait déjà eu un épisode il y a quelques temps et qui a maintenant été reprise par les deux selon ce qui a été vu sur les réseaux sociaux, où il est même ils donnent un baiser épicé.

Rocío Amar et Diego Hernández sur Instagram

Un Rocío Amar qui était à Madrid il y a quelques semaines et a partagé une soirée avec un numéro un mondial du sport, le joueur de padel Alejandro Galán. Ni l’ancien participant de «Femmes et hommes et vice versa» ni l’athlète ne l’ont caché, même s’il semble que cette relation n’ait pas été plus car les îles Canaries sont revenues avec ce jeune footballeur.

Un Rocío Amar qui est aussi l’ex d’un autre footballeur, Cristian Cedrés, Avec qui il a eu son fils, et qui il y a quelques semaines était le protagoniste de l’infidélité turbulente de Jesé Rodríguez à Aurah Ruiz, déchaînant la colère de l’ancien Big Brother dans un combat dans lequel il a dû intervenir même la police. «Mais tu es jolie, tu n’as pas dit que tu ne pouvais pas enlever cette image de moi faisant mes petites choses avec ton bébé? Maintenant vous dites que nous n’avons rien fait, qu’en pensez-vous? Ma mère fille, la tienne surpasse déjà la folie hahaha », a-t-il même confié à Aurah sur Instagram.