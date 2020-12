José Antonio Suarez, “Fusée”Vice-champion d’Espagne en rallye, il a eu peur hier au volant de la Ferrari F8 Tributo que son sponsor lui avait prêtée. Un véhicule qui coûte environ 264000 euros et qui accélère de 0 à 100 kilomètres à l’heure en 2,8 secondes. À son tour, il dispose de freins carbo-céramique et est capable de freiner de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 40 mètres. Selon des sources de la Garde civile d’Oviedo, l’autre voiture, une Opel Corsa, est celle qui a percuté la Ferrari de Suárez “Rocket” sur la route de Pravia à Soto del Barco, à la hauteur de La Imera.

L’événement n’a eu de conséquences graves sur la santé d’aucun des occupants des véhicules et il n’a fallu que regretter les dommages matériels. Le pilote de Pravia a voulu expliquer quelques heures plus tard ce qui s’était passé à travers ses réseaux sociaux: “Je conduisais sur la route principale et un véhicule qui venait d’un lycée, ne nous a pas vus, j’ai essayé de l’éviter, mais ce n’était pas suffisant et je suis entré en collision avec.”

État dans lequel la Ferrari conduisant “Rocket” a été laissée.

Le Pravian a également souligné que les pilotes doivent avoir un «engagement de circulation» particulier, c’est pourquoi il a décidé de sortir et de donner des explications sur ses réseaux sociaux après avoir appris qu’il avait été impliqué dans un accident au volant d’une voiture de sport.

Le pilote asturien en a profité pour envoyer un message sur l’état de la route sur laquelle s’est déroulé l’événement et a demandé à y intervenir: “C’est un point noir dans lequel il y a beaucoup d’accidents, dans le passé il fallait se plaindre des morts et j’espère que les autorités agissent.”