Les Rockets ont fait sortir le Thunder du gymnase samedi lors du cinquième match, remportant 114-80 et se préparant à éliminer Oklahoma City lors du sixième match de leur série de premier tour.

Russell Westbrook est revenu d’une blessure au quad, mais c’est James Harden qui a ouvert la voie avec une performance de 11 pour 15 au tir.

Ce qui était une ligne de score étroite à la mi-temps est devenu une éruption cutanée lorsque Houston a lancé une course de 19-2 au troisième quart.

PLUS: La NBA pleure Cliff Robinson

Voici les principaux points à retenir du jeu 5 entre les Rockets et le Thunder:

Russell Westbrook a commencé lentement en retour sur blessure

Westbrook n’a pas eu besoin de fournir beaucoup d’offensive lors de ses débuts en séries éliminatoires, ce qui était bon pour les Rockets car il ne pouvait pas trouver son coup ou son rythme. Il est allé 3 sur 13 du terrain et a marqué sept points.

Que Westbrook ait eu un travail cardio à la vitesse de la NBA sans la pression d’un match serré 5 est le résultat important pour Houston. Il n’avait pas joué depuis le 11 août et sera nécessaire dans une situation de clôture pour les Rockets lors du sixième match.

Harden a porté la charge de but samedi avec 31 points en 28 minutes et devrait en profiter pour aller de l’avant avec Westbrook dans le giron.

Les fusées ont montré plus d’équilibre en seconde période. . .

Houston a transformé une avance de trois points à la mi-temps en un rire au troisième quart avec une période de 37-18. L’équipe de Mike D’Antoni a forcé des revirements et a transformé ses plats à emporter en seaux faciles à rupture rapide. Le Thunder a été bâclé et lésé par une performance à terre de Shai Gilgeous-Alexander, qui a commis autant de revirements qu’il a marqué de points (quatre).

L’aile d’Oklahoma City, Lou Dort, qui avait été une force défendant Harden plus tôt dans la série, a été révélée comme un maillon offensif faible par le traitement abandonné par Andre Roberson que l’offensive des séries éliminatoires du Thunder a subi les saisons précédentes. Dort avait l’air mal à l’aise avec le ballon dans ses mains et la défense s’affaissait, prenant un imprudent (et haut de l’équipe) 16 tirs en 23 minutes. Il n’a fait que trois de ses tentatives et aucune de ses neuf tentatives au-delà de l’arc. Ce manque de sang-froid de Dort ne peut plus se reproduire dans le sixième match.

. . . sauf quand PJ Tucker a frappé Dennis Schroder

Tucker et Schroder ont été éjectés au troisième quart quand Schroder a pris un tir sournois à l’aine de Tucker et Tucker a riposté avec un coup de tête. Alors que Tucker avait une raison légitime d’être contrarié, il est en NBA depuis trop longtemps pour perdre son sang-froid comme ça.

Attendez-vous à plus de mauvais sang entre les équipes lors du sixième match.