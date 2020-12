La fin de 2020 ne sera jamais oubliée au club malien. La pandémie les a fait arrêter la compétition, comme dans d’autres sports, en mars dernier. Et à ce moment-là, les Rodiles n’étaient qu’à un point au-dessus de la rétrogradation. Ce nouveau parcours, avec la leçon apprise, le club malien a changé de cap et enchaîne déjà une bonne dynamique depuis le début. “On savait que c’était notre année, sans les équipes galiciennes, sans aucune relégation, on pouvait profiter de cette opportunité, les sensations étaient déjà très bonnes dès le début de la pré-saison”, souligne le sélectionneur malien.

La première année de Rodiles dans la deuxième division féminine a eu une bonne performance, après un deuxième tour à encadrer. Le deuxième cours leur participation a été plus régulière, et le troisième, le cours a été brusquement interrompu par le covid. Maintenant, en 2020, le sentiment qui reste à Villaviciosa est plus que positif. «Physiquement, nous allons très bien. Je reste la clé de l’amélioration avec une mentalité compétitive », loue Tuero. “On sait souffrir à certains moments des matches, on ne lâche pas prise, on est en compétition avec une forte mentalité et dans ces petits détails on est désormais en train de gagner”, souligne-t-il.

Rodiles a également fait un bond de qualité dans cette dernière ligne droite de l’année, avec l’arrivée de la gardienne brésilienne Jhennifer Camargo, qui a été nommée quatrième meilleure gardienne du monde en 2018. «Elle a une vitesse de jeu différente, elle vient d’un niveau très grand, il doit s’adapter à nous, et nous devons aussi nous adapter à son jeu », analyse l’entraîneur de Rodiles.

Le club rassemble des joueurs de partout dans les Asturies, dont certains issus d’équipes de terrain. “Le futsal féminin n’est pas si ancré, ça avance petit à petit, il y a beaucoup de progrès, mais le moment actuel sert de crochet”, dit Tuero avant d’ajouter à propos de l’équipe actuelle que “c’est un sport avec beaucoup de compétition, mais en celui que les joueurs viennent avec enthousiasme et désir ».

Rodiles a dans ses rangs Sonia comme meilleur buteur avec neuf buts, suivi de Romina avec sept et Isa avec six. L’équipe Villaviciosa est le meilleur cinéaste de sa catégorie. Et il cherchera désormais à rester dans la zone haute avec le retour de la compétition en janvier. Le premier rendez-vous clé sera contre Bilbo à domicile, dans lequel le public retournera au centre sportif de Villaviciosa. “Nous devons rester tout aussi concentrés, nous ne pouvons pas changer notre mentalité et notre travail, nous avons réalisé des détails très importants, mais il reste encore un long chemin à parcourir”, déclare l’entraîneur.

Il y a encore de nombreux matchs à venir, mais un rêve. “Nous n’envisageons pas cela maintenant, ce sera très difficile, mais ce serait le meilleur pour atteindre l’élite du football féminin en Espagne”, conclut Tuero.