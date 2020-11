S’il était ressuscité et habillé court, il ne serait pas n’importe quel Maradona. Il serait le meilleur Maradona de tous les temps. Car Rodolfo, qui se considère asturien même s’il n’a jamais mis les pieds en Principauté, a été un témoin direct des premiers pas de Pelusa dans le football. Il est le grand ami asturien des “10” en Argentine. Rodolfo, “el Fiera” pour Maradona, a littéralement regardé du premier au dernier jour de Pelusa à Argentinos Juniors. De son test, à seulement neuf ans, jusqu’à son limogeage, à 21 ans, déjà consacré en Première Division. “Je n’ai pratiquement manqué aucun entraînement ni aucun match.” C’était l’époque magique de Los Cebollitas, cette équipe historique d’enfants invincibles qui a impressionné l’Argentine dans les années 1970. Maradona était le chef. Ensuite, la star est arrivée dans la première équipe avec seulement 16 ans. C’est là que sa légende a commencé.

Rodolfo Fernández, avec sa femme Rita LNE

Pour beaucoup, il n’y a jamais eu de meilleure Maradona. C’est une étape dont il reste peu de documents, mais les souvenirs de ceux qui en ont été témoins le sont. Aucun de plus précis que celui de Rodolfo, qui n’a manqué aucun détail. «Nous l’avons vu essayer et nous ne pensions pas qu’il n’avait que neuf ans. Nous avons dû nous rendre chez lui, à Villa Fiorito, pour que Doña Tota (la mère de Maradona) puisse nous montrer l’acte de naissance », se souvient Rodolfo, lors d’une conversation téléphonique avec LA NUEVA ESPAÑA de La Paternal, un quartier au nord-ouest de Buenos Aires. Aires.

Rodolfo est un descendant de l’asturiens. Son père, Ramón Alfredo Fernández, était d’Oviedo et a émigré en Argentine après le déclenchement de la guerre civile. Peu de temps après son arrivée, son fils est né, qui a maintenant 83 ans et vit par et pour le football. Il a un petit magasin de sport de quartier. Il s’appelle Sporting et bien que cela semble invraisemblable, son nom est dû à Oviedo. Son histoire, en détail, vous pouvez le consulter dans ce rapport.

Rodolfo, en plus d’être passionné par les Argentinos Juniors, se considère plus comme un fan bleu que rojiblanco, malgré le fait qu’il aime les deux boucliers pour son amour des Asturies. Fuyant les rivalités, il a mis le Sporting dans son magasin car les Argentinos s’habillent comme les habitants de Gijón et Oviedo est un nom de famille en Argentine.

Rodolfo n’a jamais eu de poste à Argentinos. Il ne lui était pas nécessaire de consacrer toute sa vie au club. De la sélection des joueurs, du lavage de leurs vêtements ou de l’entraînement si nécessaire. Rodolfo y est une institution. Intime des joueurs qui ont fait leurs premiers pas à Argentinos, «Le pépinière du monde», comme Riquelme, Perkeman ou Redondo.

Personne n’a autant captivé Rodolfo que Maradona, avec qui il a maintenu l’amitié, l’affection et le contact jusqu’à la fin. «Je suis triste, bien sûr. J’ai vu Diego depuis mon plus jeune âge et ma famille l’aimera toujours comme un fils. Avec lui part une partie de mon âme, il m’a fait rire, amuser et pleurer », se souvient le vétéran, qui a préféré ne pas aller au sillage de Pelusa. «Je ne veux pas y aller, car je sais que ça va me blesser. De plus, les médecins ne me quittent pas à cause de la pandémie “, Explique.

«J’ai discuté avec lui pendant quatre heures et sa bonne santé m’a surpris pour de bon. Nous nous souvenons de vieux jeux et il se souvenait de presque tout “

Rodolfo de Maradona parle comme s’il était un vrai fils et se souvient de la dernière fois qu’il a vu le “10”. C’était le 14 décembre 2019. Maradona s’est rendu au stade qui porte son nom, celui d’Argentinos, pour assister à un match hommage au regretté journaliste Sergio Glender. Il a pu embrasser Rodolfo pour la dernière fois. «J’ai discuté avec lui pendant quatre heures et sa bonne santé m’a surpris pour de bon. Nous nous souvenons de vieux matchs et il se souvenait de presque tout. Il m’a interrogé sur mon fils et ma famille. Maradona était un grand joueur et une meilleure personne. Maintenant, tout le monde parle de lui, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas et que nous ne dirons jamais. Maradona a aidé tous les habitants du quartier », explique Rodolfo. «Nous étions assis sur le banc et une foule l’attendait devant. Il faisait terriblement chaud. Il m’a dit: «Je vais avec les gens qui vont se faire chier» ».

Dans la mémoire, il y a déjà des anecdotes infinies. Comme quand Maradona et Rodolfo ont marqué un but entre les deux de Boca Juniors. Ou du moins c’est ainsi que la star lui-même l’a raconté. «Cela a dû être en 1976. C’était la première fois que Diego jouait contre Boca Juniors. Il a marqué quatre buts et dans l’un d’eux, il a surpris le gardien de but très distrait. Mardi, Diego est allé à mon magasin et je lui ai demandé comment il avait fait. Il m’a dit: “ Un fou de la foule m’a crié que le gardien de but soufflait des mouches (distrait) et j’ai tiré. Celui qui lui a crié ça, c’est moi. Je lui ai dit, on a beaucoup ri et il a dit: «Fiera, alors nous l’avons mis à moitié» ».

Ou comme quand Rodolfo, à contrecœur, a dû prendre le bus Los Cebollitas et contrôler les enfants. Ils allaient jouer un tournoi important. «J’avais très peur qu’ils se fassent foutre pendant le voyage, mais ils se sont très bien comportés. Surtout, Diego, qui était très calme, humble et responsable. Il n’était pas du tout rebelle. ”

«Il n’y avait personne ou comme Maradona. J’ai 83 ans et je ne pouvais plus voir de football. Diego est inégalé “, se souvient Rodolfo, qui est attentif à l’actualité dans les Asturies et a découvert hier les marques historiques subies par la star dans la Tartière et à El Molinón, grâce à Luis Manuel et Espinosa. «Les Asturies sont ma maison et mon rêve est d’y aller. J’ai toujours dit à ma famille de m’envoyer dans un avion là-bas. J’ai beaucoup de famille à Oviedo, voyons s’ils m’écrivent davantage ».