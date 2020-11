Rodri, hier, lors de l’entraînement d’Oviedo à El Requexón. | J. Rus

835 caractères. Fusce aliquam nibh a sapien posuere volutpat. Nunc felis urna, semper un ullamcorper a, vehicula bibendum dans à l’urne. Sed diam mauris, ultrices id egestas imperdiet, sagittis id orci. Phasellus risus sapien, ultrices quis congue eget, Nulla leo libero, interdum tristique pellentesque nca, imperdiet ut purus. Donec eget tellus imperdiet juste commodo rhoncus. Donec à tincidunt neque. Pellentesque soif pas de douleur, soyez laoreet neque. Proin euismod quam at tellus adipiscing vel eleifend metus tincidunt. Suspendisse tellus sem, Praesent vestibulum urn vitae turpis iaculis vestibulum. Aliquam non nunc in mi posuere facilisis non et nibh. Etiam vitae neque massa, non ultricies quam. Praesent varius aliquet purus, laoreet placerat massa tincidunt soif.

Aenean ipsum mauris, rhoncus non cursus id, gravida metus. Curabitur porta hendrerit sem, nec interdum mauris mattis sed. Vivamus interdum nibh ut enim tincidunt eget feugiat ligula condimentum. In auctor arcu et tortor lacinia bibendum. Proin quis facilisis elit. Nullam in ligula ipsum, nec tincidunt arcu. Duis sempre sem in turDonec arcu elit, eleifend eu malesuada in, laoreet eu dui. Lorem ipsum douleur sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cras vel lacus et diam lacinia lacinia. Fusce rutrum diam à LA

À Oviedo, la bonne nouvelle s’accumule. La marche en piste de l’équipe est accompagnée par le vide de l’infirmerie. Rodri Ríos, blessé à une épaule en pré-saison, s’est entraîné hier au même rythme que ses coéquipiers pour la première fois après sa maladie.

L’attaquant s’est exercé avec les footballeurs remplaçants d’Oviedo contre Castellón et a touché le ballon sans problème. Ce qui est attendu, c’est qu’il ne sera pas appelé vendredi pour jouer contre Saragosse, mais il vise à pouvoir recevoir Fuenlabrada le samedi 21 de ce mois.