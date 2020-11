▲ Le quart-arrière Ben Roethlisberger a lancé quatre passes de touché à Heinz Field, après avoir passé une semaine en isolement et testé négatif pour le coronavirus. Photo Afp

Ap

Journal La Jornada

Lundi 16 novembre 2020, p. 3

Pittsburgh. Les Steelers de Pittsburgh invaincus, avec Ben Roethlisberger aux commandes, restent la meilleure équipe de la NFL avec neuf victoires, après avoir battu les rivaux de la division bengali Cincinnati 36-10 en route vers les séries éliminatoires.

Après avoir passé des tests pour Covid-19 au cours de la semaine avec trois autres joueurs par le positif de l’ailier serré Vance McDonald, le quart-arrière a mené les actions pour guider la victoire de son équipe, qui conserve le leadership du Nord dans la conférence américaine.

Big Ben a lancé pour 333 verges et envoyé quatre passes de touché, deux à Chase Claypool et le reste à JuJu Smith et Diontae Johnson, assez pour anéantir les fonds bengalis, de la recrue Joe Burrow, qui a accumulé 213 et un tir dans la zone promise. sur le sixième revers de son équipe.

Les Browns de Cleveland continuent de surprendre cette saison en ajoutant leur sixième victoire, maintenant 10-7 sur les Texans de Houston, et se classant troisième dans la division dirigée par les Steelers.

Dans un duel divisionnaire, les Buccaneers de Tom Brady ont surmonté la défaite humiliante de la semaine précédente avec une victoire éclatante de 46-23 contre les Panthers de la Caroline hier.

Brady a participé à quatre matchs de touché et Ronald Jones a établi un record de franchise avec un touché spectaculaire de 98 verges au sol.

L’impressionnante course de Jones au troisième quart a décollé à Tampa Bay, dans un match jusqu’ici serré. Il a couru au centre du court derrière le garde gauche, s’est débarrassé de la sécurité Tre Boston et était libre.

Jones a terminé avec un record de 181 verges en carrière et est devenu le quatrième joueur de la NFL avec un touché d’au moins 98 verges, rejoignant Tony Dorsett, Derrick Henry et Ahman Green.

Après le crash le plus écrasant de son illustre carrière – une défaite de 38-3 contre les Saints – Brady a envoyé des tirs dans la zone des buts à Cameron Brate, Mike Evans et Rob Gronkowski; puis il a contribué un autre touché au sol en quatrième période pour sceller la victoire et se battre pour les playoffs (7-3).

Teddy Bridgewater a lancé pour deux touchés et en a ajouté un de plus au sol avant de quitter le match au quatrième quart avec une blessure au genou droit.

Au sommet de ce secteur, la Nouvelle-Orléans a maintenu son hégémonie en battant San Francisco 27-13, même si son quart-arrière, Drew Brees, s’est blessé aux côtes après un sac et n’est pas revenu au match au troisième quart.

Brees a rejoint Alvin Kamara qui a franchi les diagonales, mais le porteur de ballon en avait deux de plus au sol et les Saints ont une fiche de 7-2.

Les Dolphins lèvent la main dans leurs aspirations en séries éliminatoires avec une victoire de 29-21 sur les Chargers dans un duel de quart recrue qui a fait basculer Tua Tagovailoa sur Justin Herbert.

Tagovailoa a fait quelques passes dans la zone rouge et Herbert a contribué le même montant, a également marqué et a subi une interception. Miami a atteint six victoires et reste deuxième de l’AFC Est.

Aaron Rodgers a tiré deux coups dans la zone promise et a couru pour un autre touché alors que les Packers de Green Bay se ralliaient 24-20 sur Jacksonville.

Rodgers a donné l’avance finale à 9:11 minutes de la fin en lançant une courte passe à Davante Adams, qui est sorti au début de la seconde période avec une blessure à la cheville.

Le quart-arrière a également traversé la zone des buts au sol et a donné une autre passe de 78 verges à Marquez Valdes-Scanting, qui en a attrapé quatre pour 149 verges, un sommet en carrière et les Cheeseheads mènent 7-2 dans la NFC Nord.

Keelan Cole a marqué sur un retour de coup d’envoi record de 91 verges et une réception de 12 verges pour Jacksonville (1-8), qui a perdu huit matchs consécutifs.

Cole est devenu le premier joueur des Jaguars à marquer sur un rebond et à attraper dans le même match, ainsi que de toute équipe à le faire contre les Packers.

L’Arizona, qui mène le NFC Ouest, rêve des séries éliminatoires, après avoir stoppé Buffalo 32-30, qui continue de mener dans l’AFC Est (7-3).

La victoire des Cardinals (6-3) a mis leur division au rouge avec la victoire 23-16 des Rams sur Seattle, pour terminer deuxième (6-3) et laisser les Seahawks à la troisième place (6-3). ).

Les Giants de New York sont entrés dans la mêlée d’une terrible division NFC Est en battant Philadelphie 27-17.

Les Eagles (3-5-1) sont toujours les leaders de la pire division de la NFL. Dallas et Washington ont 2-7.

Les Raiders ont battu Denver 37-12 pour rester deuxième de l’AFC West, emmené par les champions de Kansas City Chiefs, tandis que les Lions de Detroit ont battu Washington 30-27 lors de la semaine 10.