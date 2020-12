Bien que sa présence ne soit pas confirmée à 100%, L’intention de Roger Federer est de réapparaître à l’Open d’Australie. Ce sera son genou qui aura le dernier mot, mais le joueur de tennis suisse assure qu’il espère disputer le premier Grand Chelem de la saison – du 8 au 21 février – et à Melbourne ils espèrent recevoir celui de Bâle. «J’ai votre engagement que vous voyagerez ici», a déclaré Pat Tiley, directeur de Tennis Australia.

La dernière fois que nous avons vu Roger Federer en match officiel, c’était lors de la dernière demi-finale de l’Open d’Australie, où il a perdu en trois sets contre Novak Djokovic. Puis vint la pause et le joueur de tennis suisse a annoncé qu’il subirait une arthroscopie du genou, avec laquelle il a dit au revoir au reste de la saison alors déroutante. Sa volonté a toujours été de réapparaître à l’Open d’Australie, mais la récupération a été plus lente que prévu et Federer lui-même a semé des doutes sur sa présence à Melbourne.

Cependant, le report de la contestation du premier Grand Chelem de 2021 jusqu’à la deuxième semaine de février a donné un peu plus de temps au Suisse et il se pourrait qu’il soit en piste à Melbourne. «J’ai votre engagement que vous voyagerez ici, mais tant qu’il répond bien physiquement dans les deux ou trois prochaines semaines “, a déclaré Pat Tiley, directeur de Tennis Australia, lors de la présentation de l’Open d’Australie.

“Je n’ai pas encore testé mon genou”

Récemment, Roger Federer a accordé un entretien avec le média suisse Schweizer Illustrierte, dans lequel il a évoqué comment il a vécu ce 2020 et quelle est sa feuille de route désormais. Le Suisse envisage de se rendre à Dubaï, où il passera Noël, puis de se rendre en Australie pour vous tester petit à petit et voir si vous êtes prêt à revenir à la compétition.

«Nous passerons Noël à Dubaï. Nous ne l’avons célébré ici que lorsque nous avons eu des enfants. C’est très agréable mais aussi très désordonné et le trajet d’ici à l’Australie est plus long “, a déclaré Federer en prévision de son voyage à Melbourne. «Je n’ai pas encore complètement testé mon genou sur un court de tennis et j’espère pouvoir jouer à l’Open d’Australie. S’entraîner à l’intérieur dans le froid n’est pas la préparation idéale. Mais je suis chez moi avec ma famille », a conclu celui de Bâle.

L’intention de Federer est de réapparaître à 100% avec de réelles options pour se battre pour un titre à Melbourne qu’il a déjà remporté six fois. Le Suisse a plus d’espoir dans les tournois d’été qu’en début de saison en fonction de la façon dont il s’est remis de l’opération. Bien que Federer sache déjà ce que c’est de passer par la salle d’opération et de retourner au Grand.