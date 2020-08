En parlant avec l’ancien secondeur de la NFL Emmanuel Acho sur son émission YouTube, «Conversations inconfortables avec un homme noir», le commissaire de la NFL Roger Goodell a abordé la gestion par la ligue de la protestation de l’hymne national de Colin Kaepernick.

Goodell a présenté des excuses à Kaepernick, disant qu’il souhaitait que la ligue ait écouté le raisonnement du quart-arrière pour s’agenouiller plus tôt.

Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

“J’aurais aimé que nous ayons écouté plus tôt, Kaep, ce sur quoi vous vous agenouilliez et ce sur quoi vous essayiez d’attirer l’attention.” Dit Goodell. “Nous l’avions invité à plusieurs reprises à avoir la conversation, à avoir le dialogue. J’aurais aimé que nous en profitions, nous ne l’avons jamais fait. Nous en aurions bénéficié, absolument. »

Goodell a déclaré qu’il avait parlé à de nombreux joueurs au moment où Kaepernick a commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national en 2016, notamment Kenny Stills, Eric Reid, Malcolm Jenkins et Anquan Boldin. Il a dit qu’il regrettait la façon dont le message des joueurs à genoux pour l’hymne a été interprété à tort comme étant anti-américain ou anti-militaire.

«Il ne s’agit pas du drapeau. Le message ici, et ce que font nos joueurs, est mal interprété », a déclaré Goodell.« Ce ne sont pas des gens qui ne sont pas patriotiques, ils ne sont pas déloyaux, ils ne sont pas contre nos militaires. En fait, bon nombre de ces gars étaient dans l’armée et ils appartiennent à une famille de militaires. Ce qu’ils essayaient de faire, c’était d’exercer leur droit d’attirer l’attention sur quelque chose qui doit être corrigé. Cette fausse représentation de qui ils étaient et de ce qu’ils faisaient était une chose qui me rongeait vraiment.

Cette année, alors que les manifestations ont commencé à travers le pays en réponse au meurtre de George Floyd, Goodell dit que le message que les joueurs ont essayé de communiquer est devenu plus clair pour lui, et il espère que la réaction du public aux joueurs agenouillés pendant l’hymne à l’avenir pourra devenir plus favorable.

“C’était horrible de voir ça jouer à l’écran”, dit Goodell à propos du meurtre de Floyd. “Il y avait une partie de moi qui disait:” J’espère que les gens se rendent compte que c’est ce que protestaient les joueurs. ” Et c’est ce qui se passe dans nos communautés. Vous le voyez maintenant à la télévision, mais cela dure depuis très, très longtemps. Et c’est là que nous aurions dû écouter plus tôt.