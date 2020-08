Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, parle de Colin Kaepernick, agenouillé, de l’hymne national et du drapeau américain à nouveau. Cette fois, il le fait avec un ancien joueur de la NFL. Et il exprime plus de regrets sur la façon dont la ligue a géré ces problèmes.

Goodell s’est assis avec Emmanuel Acho pour la série YouTube d’Acho «Conversations inconfortables avec un homme noir». La première partie de la conférence a été publiée dimanche soir et la deuxième partie devrait être publiée lundi.

Les premières questions d’Acho portaient sur le mouvement que Kaepernick a commencé en 2016 en s’assoyant, puis à genoux, pendant l’hymne national avant les matchs des 49ers pour protester contre la brutalité policière et l’injustice raciale. Acho a demandé à Goodell ce qu’il dirait au quart-arrière des agents libres si Goodell s’excusait pour sa réponse et celle de la ligue aux manifestations.

“Eh bien, la première chose que je dirais, c’est que j’aurais aimé que nous ayons écouté plus tôt, Kap, ce sur quoi tu essayais d’attirer l’attention,” dit Goodell. Il a également déclaré que Kaepernick avait été invité à plusieurs reprises à “avoir la conversation” avec la ligue concernant les manifestations, mais “nous ne l’avons jamais fait”.

“Vous savez, nous en aurions bénéficié, absolument”, a ajouté Goodell.

Le commissaire a été plus direct car il a convenu avec Acho que les actions des joueurs ne visent pas à manquer de respect au drapeau ou à l’armée.

“Il ne s’agit pas du drapeau”, a déclaré Goodell. “Le message ici [is] que ce que font nos joueurs est mal interprété. Ce ne sont pas des personnes antipatriotiques. Ils ne sont pas déloyaux, ils ne sont pas contre nos militaires. En fait, bon nombre de ces gars étaient dans l’armée et ils appartiennent à une famille de militaires. Ce qu’ils essayaient de faire, c’est d’exercer leur droit d’attirer l’attention sur quelque chose qui doit être corrigé.

“Cette fausse représentation de qui ils étaient et de ce qu’ils faisaient était la chose qui me rongeait vraiment.”

Kaepernick a déclaré il y a quatre ans que ses protestations ne portaient pas sur le drapeau ou l’armée, mais beaucoup de ses détracteurs ne le croyaient pas et ne le croyaient toujours pas. Ils citent les “chaussettes de porc” anti-police et le T-shirt du défunt dictateur cubain Fidel Castro qu’il portait en 2016 comme preuve qu’il déteste l’Amérique.

Le président Donald Trump pense que les manifestations ne respectent pas le drapeau et l’armée, et il critique régulièrement Kaepernick et d’autres joueurs qui s’agenouillent. Le président a critiqué Goodell pour son mouvement au cours des derniers mois vers la position des joueurs. Trump organisera un forum national cette semaine pour déchirer à nouveau les deux hommes: la Convention nationale républicaine commence lundi à Charlotte, Caroline du Nord

Après ce que Goodell a dit à Acho dans la partie 1, est-il prêt à passer du côté des joueurs? Acho a demandé, et il a taquiné la partie 2 de sa vidéo avec la question:

“Soutiendrez-vous les joueurs s’ils manifestaient pacifiquement pendant l’hymne national cette saison?”