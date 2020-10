Roglic met la pression sur Carapaz

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) est revenu à son meilleur niveau pour s’imposer avec autorité dans la huitième étape du Tour d’Espagne disputé entre Logroño et le sommet sans précédent de Moncalvillo, où l’Equatorien Richard Carapaz (Ineos), deuxième classé hier, a conservé le maillot rouge du leader pendant 13 secondes après une bataille torse nue entre les favoris. Les Asturies prendront le relais ce week-end.

Roglic est revenu, bien qu’il ne soit pas parti malgré la confusion de Formigal avec son imperméable. Dans une bataille entre les plus grands, le Slovène, vainqueur de la Vuelta 2019, a été le meilleur. Il a attaqué à la fin pour atteindre seul le sommet de la Riojan. Il a battu Carapaz pendant 13 secondes, temps qui le sépare désormais de l’Équatorien au classement général.

Une bataille passionnée entre les deux patrons de la Vuelta qui a laissé des conséquences importantes parmi le reste des aspirants généraux. Le dernier coup du Slovène, 30 ans, a placé 19 secondes à Dan Martin, 33 à Carthy, 54 à Enric Mas, qui n’est pas entré dans la mêlée des grands et 1.33 à Esteban Chaves.

Le général se resserre dans la zone supérieure et ouvre à partir de la cinquième position qu’occupe Mas, déjà à 1,54. Carapaz et Roglic dans un match à égalité, Martin suit 28 et Carthy 44. Les distances sont déjà énormes pour des hommes comme Chaves, à 3,28, Valverde, à 3,35 et Marc Soler à 3,40.

Avec deux étages plats immédiatement, le week-end asturien avec La Farrapona, samedi, et Angliru. Dimanche, ils promettent des sentiments forts. Dans la journée d’hier, il y avait aussi l’abandon de Tom Dumoulin (Jumbo Visma). Aujourd’hui, la neuvième étape se déroule entre Castrillo del Val et Aguilar de Campoo.