NEW YORK (AP) Miguel Rojas a frappé un simple RBI décisif lors de la sixième manche de quatre points à Miami contre Jacob deGrom, et les Marlins ont battu les Mets de New York 5-3 lundi.

Garrett Cooper et Brian Anderson ont fait un circuit pour Miami, qui en avait chuté quatre de suite avant de se rendre à New York pour la composition d’un match reporté jeudi dernier, lorsque les Mets et Marlins ont pris le terrain pendant 42 secondes de silence avant de partir dans un protestation contre l’injustice raciale.

Miami a été battu 18-7 tout en étant balayé ce week-end par les Rays de Tampa Bay.

«Nous n’avons pas été excellents ces derniers temps, surtout à domicile, a dit le gérant Don Mattingly. ” Mais nous sommes restés là-dedans. Ce voyage est comme une dernière chose de type paille. C’était un point sensible. Cela pourrait conduire à beaucoup de plaintes. Mais c’était l’une de ces choses que nous devions surmonter. ”

“ Le faire de cette façon est un très bon sentiment pour notre équipe. ”

Miami était également actif à la date limite des transactions, annonçant une paire de mouvements. Le voltigeur Starling Marte a été acquis dans le cadre d’un accord avec l’Arizona pour les lanceurs Caleb Smith et Humberto Mejia et un joueur à nommer. Jonathan Villar a été échangé à Toronto pour un joueur à nommer.

Villar a commencé le match de lundi à la deuxième base et a réussi un plongeon au centre peu profond pour priver les Mets d’une course au cinquième. Il a été remplacé par un frappeur pincé en sixième.

Robinson Cano a réussi un circuit et Jeff McNeil a réussi deux coups sûrs et un point produit pour les Mets, qui ont perdu leur quatrième match consécutif. Mais des renforts sont en route.

Dans des échanges séparés avec le Texas, les Mets ont acquis le receveur Robinson Chirinos et des contreparties en espèces pour qu’un joueur soit nommé, et ont récupéré le joueur de champ intérieur Todd Frazier pour qu’un joueur soit nommé. Ils ont également récupéré le releveur Miguel Castro de Baltimore en échange du lanceur de la ligue mineure Kevin Smith et d’un joueur à nommer ou en espèces.

Frazier a joué pour New York chacune des deux saisons précédentes, atteignant 0,251 avec 21 circuits et 67 points produits l’année dernière.

DeGrom, le double vainqueur en titre du NL Cy Young Award, a réalisé un blanchissage de deux coups dans le sixième. Cooper a ensuite mis Miami au tableau avec un entraînement de départ, et Matt Joyce a atteint une erreur du joueur de premier but Pete Alonso.

Joyce a marqué le point égalisateur sur le double d’un retrait de Lewin Diaz, et le simple de deux retraits de Rojas a ramené Diaz à la maison. Jorge Alfaro a suivi avec un doublé RBI.

«J’ai eu une bonne idée de tout dès le début, a dit deGrom. “ Cooper là-bas, a lancé un mauvais curseur et n’a tout simplement pas pu exécuter quand j’en avais besoin. ”

Un seul des quatre points facturés à deGrom (2-1) a été gagné. Le droitier n’avait pas accordé quatre points en une manche depuis qu’il avait abandonné cinq points dans la deuxième contre Milwaukee le 26 avril 2019. Il a en fait abaissé son ERA de 1,80 à 1,76.

DeGrom a affronté les Marlins pour le quatrième départ consécutif – la première fois qu’un lanceur a affronté le même adversaire quatre fois de suite depuis que Freddie Fitzsimmons des Giants de New York l’a fait contre les Reds de Cincinnati en 1929. Il a accordé sept points en 24 manches pour les Mets , qui a remporté les trois premiers matchs.

«Ses trucs sont toujours bons, même s’ils ne sont pas parfaits, a dit Mattingly. «C’est juste une poignée à chaque fois. Vous ne l’attrapez pas très souvent lors d’une mauvaise journée. ”

Anderson a frappé un premier disque au huitième pour les Marlins, qui ont volé quatre buts en cinq tentatives.

«C’est énorme, a dit Cooper. “ Je ne pense pas que beaucoup de gens voulaient faire ce voyage, mais nous l’avons raté et avons remporté une victoire. ”

Trevor Rogers (1-0) a lancé cinq manches efficaces pour sa première victoire dans la ligue majeure. Il a accordé cinq coups sûrs, en a retiré cinq et en a marqué deux à son deuxième départ en carrière.

Brandon Kintzler a travaillé autour d’un simple de départ pour Andres Gimenez dans le neuvième pour gagner son septième arrêt.

Les Mets ont marqué les deux points contre Rogers dans le troisième. Amed Rosario et Brandon Nimmo ont commencé la manche avec une paire de marches. C’était la première marche en 101 apparitions au marbre cette saison pour Rosario, qui a marqué sur le doublé de McNeil. Nimmo est rentré chez lui sur la mouche sacrificielle de Dominic Smith

HELLO AGAIN HUNTER

Le droitier des Mets, Hunter Strickland, a été rappelé du site d’entraînement alternatif de l’équipe avant le match et a lancé une septième manche sans but. Il s’agit du deuxième passage des Mets de la saison pour Strickland, qui a fait partie de la liste d’ouverture, mais a été désigné pour une affectation le 30 juillet et a été carrément transféré sur le site alternatif le 3 août.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Marlins: 1B Jesus Aguilar (arrière) n’a pas voyagé avec l’équipe pour le jeu de maquillage. Il a raté les quatre derniers matchs.

Mets: INF / OF JD Davis (hanche gauche) n’a pas joué après avoir quitté le deuxième match du double match de dimanche contre les Yankees en septième manche. Le manager Luis Rojas a déclaré que Davis ressentait toujours les effets d’être touché à la hanche par une balle rapide d’Aroldis Chapman samedi. … Le LHP Steven Matz (épaule) et le RHP Dellin Betances (lat) ont chacun vu les médecins de l’équipe lundi. Le directeur général Brodie Van Wagenen a déclaré qu’il espérait que les deux pourraient revenir lorsqu’ils seraient éligibles pour la première fois à quitter l’IL ou peu de temps après.

SUIVANT

Marlins: RHP Elieser Hernandez (1-0, 3.04 ERA) devrait débuter mardi soir contre les Blue Jays dans le match d’ouverture d’un set de deux matchs.

Mets: Rojas a déclaré qu’il ne savait pas qui allait commencer le match d’ouverture d’une série de deux matchs à Baltimore mardi soir – ou le match de maquillage de jeudi contre les Yankees au Citi Field.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports