Romina malaspina s’est fait connaître en Espagne pour sa participation à «Survivors 2018». L’Argentine avait déjà traversé plusieurs programmes télévisés dans son pays et au Chili, mais c’est son passage sur la «réalité» de Mediaset qui a fini par la propulser vers la gloire. En fait, elle est maintenant une présentatrice à succès en Argentine et balaie également les réseaux sociaux en tant qu’influenceuse.

Il compte 2,5 millions d’abonnés sur Instagram et chaque photo qu’il télécharge reçoit des centaines de milliers de likes. Et c’est que Romina Malaspina publie généralement des photos suggestives et provocantes, laissant très peu de place à l’imagination mais en même temps évitant la censure. Beaucoup de ses fans sont des footballeurs, comme elle l’a elle-même admis dans une interview.

«Ceux qui m’écrivent le plus sont les footballeurs. Le pire, c’est que je suis super pendu. Je ne connais pas les noms des joueurs ou quoi que ce soit. Les messages me sont transmis », a commenté la jeune argentine, sans toutefois donner de nom pour ne pas allumer le feu maintenant que les opportunités professionnelles lui pleuvent grâce à sa renommée.

Née en 1994, Romina Malaspina a fait ses débuts à la télévision à l’âge de 21 ans à Gran Hermano Argentina 2015. L’année suivante, elle a tenté sa chance au Chili en participant à Doble Tentación, et après avoir fait du théâtre, elle s’est envolée pour l’Espagne pour exploser dans “Survivors 2018”. Maintenant, il balaie à la télévision et sur Instagram, avec une photo d’un haut transparent qui marquait un avant et un après: «J’ai beaucoup de fans féminines, mais avec cette explosion médiatique, le gâteau a été tourné. Avant d’être beaucoup plus de femmes (70/30), mais du haut j’aurai environ 60 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes “.